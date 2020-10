Polizeieinsatz in Stralsund: Kellner missachtet Corona-Vorschriften und greift Beamte an

Stralsund

Polizeieinsatz in einem Restaurant in der Stralsunder Innenstadt wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln: Am Mittwochabend informierte ein Gast aus Hamburg die Behörden, dass ein Kellner beim Bedienen nicht den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug und darüber hinaus auch Gäste aufforderte, die Maske abzulegen. Auch sollen die persönlichen Daten der Gäste nicht wie vorgeschrieben erfasst worden sein, um die Nachverfolgung bei einer möglichen Corona-Infektion zu gewährleisten.

Aggressives Auftreten des 29-Jährigen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, zeigte sich der 29-jährige Kellner schon bei der ersten Kontaktaufnahme den Beamten gegenüber aggressiv. Der in Stralsund wohnende Mann äußerte sein Unverständnis über die Corona-Maßnahmen der Landesregierung und war darüber hinaus nicht bereit, seine Personalien gegenüber der Polizei anzugeben. Im weiteren Verlauf des Einsatzes sei der Mann zunehmend aggressiver geworden, habe die Polizisten beleidigt und versucht, zwei von ihnen mit der Faust zu schlagen. Der 29-Jährige wurde daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten Körperverletzung eingeleitet. Darüber hinaus wurde der Verstoß gegen die Corona-Lockerungs-Verordnung des Landes geahndet.

