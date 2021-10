Stralsund/Hamburg

Nach dem Tod eines jungen Hamburger Polizisten (24) im Kreis Vorpommern-Rügen hat die Stralsunder Stadtanwaltschaft jetzt Ermittlungen aufgenommen. Dies bestätigte ein Sprecher am Freitag gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Im Zusammenhang mit dem Todesfall wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet“, heißt es.

„Ein Todesermittlungsverfahren ist gesetzlich in allen Fällen eines nicht natürlichen Todes – das heißt, wenn der Tod nicht infolge von Krankheit oder Altersschwäche eingetreten ist – vorgesehen“, so der Sprecher weiter.

Wird gegen verantwortliche Ausbilder ermittelt?

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist eine Obduktion durch das Institut für Rechtsmedizin in Greifswald durchgeführt worden. Dennoch bleiben die Gründe für den Tod offen. „Die rechtsmedizinischen Untersuchungen haben bisher nicht zur Feststellung der Todesursache geführt“, heißt es vom Stralsunder Staatsanwalt.

Zum Hintergrund: Der junge Polizist war nach einem schweren Nachtmarsch im Zuge einer mehrtägigen Grundausbildung bei Bad Sülze in einem Krankenhaus verstorben. An der Übung in einem Waldstück nahe der Recknitztal-Kaserne haben neben weiteren Polizisten aus Hamburg auch Beamte aus MV teilgenommen. Die Trauer unter den Polizisten im Nordosten ist entsprechend groß.

Ob gegen Verantwortliche der Übung ein Verfahren eingeleitet wird, ist noch nicht entschieden. Dazu müsse erst die rechtsmedizinische Begutachtung abgeschlossen werden, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Polizist verstarb trotz sofortiger notärztlicher Behandlung

Was noch bekannt ist: Laut Polizei Hamburg hätte sich der Gesundheitszustand des jungen Mannes dramatisch verschlechtert. Er wurde sofort von einem Notarzt behandelt. Dennoch verstarb er im Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor. Doch auch das LKA MV ermittelt noch in dieser Sache.

Ein Blick auf das Gelände der Recknitztal-Kaserne. Quelle: Barbara Waretzi

Noch immer Tragen die Polizeiautos in MV und in Hamburg Trauerflor. Die schwarze Schleife soll die Streifenwagen noch bis zum Zeitpunkt der Trauerfeier für den Verstorbenen zieren.

Nach Banner-Eklat: Schmuggler droht Stadionverbot

Während die Polizei trauert, hatten Hansa-Fans zuletzt für einen Eklat gesorgt. Sie schmuggelten bei einem Heimspiel ein pietätloses Banner ins Ostseestadion, mit dem der tote Polizist verhöhnt wurde. Die Vereinsspitze hat sich für das Verhalten der Fans entschuldigt und den mutmaßlichen Bannertäter ausfindig gemacht.

Mit diesem Banner verhöhnten Hansa-Fans den toten Polizisten. Quelle: Imago

Gegen diesen könnte der Club nun ein Stadionverbotsverfahren einleiten. Ob die Polizei selbst den Bannervorfall noch verfolgt, ist unklar.

Von Kay Steinke