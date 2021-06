Polizisten aus Barth stoppen berauschten Kraftfahrer

Kramerhof/Barth

Gerötete Augen, scheinbar Gleichgewichtsstörungen: Die Anzeichen, die auf Drogenkonsum hindeuten, stellten Polizisten des Reviers Barth bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer fest. Der Verdacht sollte sich bestätigen.

Vortest reagiert positiv auf Amphetamine

Gegen 15.10 Uhr stoppten die Polizisten den jungen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kramerhof bei Stralsund. Mit dem Verdacht konfrontiert, gab der 19-Jährige, der mit einem Opel unterwegs war, zu, „etwas geraucht zu haben“, willigte auch einem Vortest ein. Dieser reagierte dann aber nicht positiv auf die Substanz THC, sondern auf Amphetamine.

Die Konsequenzen für den jungen Kraftfahrer

Der Mann aus der Gemeinde Kramerhof hatte sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierten die Führerscheinstelle. Außerdem wurde seitens der Polizisten eine Strafanzeige aufgenommen, weil der Verdacht besteht, dass er auch gegen das gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat.

Kleiner Wermutstropfen für den 19-Jährigen: Da er nicht mehr in der Probezeit ist, muss er für die Drogenfahrt „nur“ mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Von Anja Krüger