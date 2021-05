Eine Strafanzeige kassierte am Montag ein 48-Jähriger Radfahrer aus der Gemeinde Niepars. Polizisten aus dem Revier in Barth stoppten ihn und stellten fest, dass er betrunken war. Seine Trunkenheitsfahrt wird wohl einschneidende Konsequenzen haben.

Polizisten des Reviers in Barth stoppten den Mann am Montag gegen 13.40 Uhr in Martensdorf. Quelle: Tilo Wallrodt