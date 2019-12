Grimmen/Tribsees

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kassierten am Wochenende ein 31-jähriger Grimmener und ein 27-Jähriger aus Tribsees. Beide waren mit erheblich Alkohol intus mit dem Fahrrad unterwegs.

In der Greifswalder Chaussee in Grimmen kontrollierten Polizisten des Grimmener Reviers am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr den 31-jährigen Mann aus Grimmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Wenige Stunden zuvor, am Samstag gegen 23 Uhr, stoppten Polizisten in Tribsees den 27-Jährigen. Bei ihm zeigte das Atemalkoholmessgerät einen Wert von 1,73 Promille an.

Beide Männer hatten sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen.

Von Anja Krüger