Poller-Ärger in Stralsunder City hat ein Ende

Vielen Autofahrern sind sie ein Ärgernis: die Poller vor dem Geschäft Peek & Cloppenburg in der Ecke Ossenreyer-/Heilgeiststraße. Zahlreiche Fahrzeuge haben die massiven Steinbegrenzungen schon gerammt und dadurch Beulen und Lackschäden davongetragen. Das soll noch in diesem Jahr ein Ende haben. Wie Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Stadtgrün, im Bauausschuss der Stralsunder Bürgerschaft informierte, sollen rund eine Woche vor Weihnachten elastische Poller eingesetzt werden, gegen die Autos und Lkw stoßen können, ohne dass Schäden entstehen. Mehrere hundert Male sollen sie das aushalten. „Das Modell ist mit der Denkmalbehörde abgestimmt“, so Bogusch.

Poller seien an der Stelle notwendig, um das Glasdach über den Schaufenstern zu schützen. „ Peek & Cloppenburg hat die Verkehrssicherungs- und Erhaltungspflicht für die Poller. Sie sind auch diejenigen, die für den Schaden haften, der entstanden ist, wenn die Fahrzeuge dagegen gefahren sind.“ Für die Stadt entstand also durch die bisherige Situation kein finanzieller Nachteil.

