Pommern hatte in Preußen die meisten Offiziere: Warum das so war

Diese Bücher sind Nachschlagewerke ersten Ranges. In der Reihe der Forschungen zur pommerschen Geschichte der Historischen Kommission für Pommern sind Kurzbiographien pommerscher Offiziere für die Zeit von 1715 bis 1806 erschienen. Sie umfassen etwa 2100 Seiten. Die beiden im Böhlau-Verlag erschienen Bände von Rolf Straubel haben den Titel „Grundbesitz und Militärdienst“. Teil eins befasst sich mit den Lebensläufen, Teil zwei mit den Gütern. Zahlreiche, darunter wenig bekannte Bilder aus Familienbesitz, illustrieren das Druckwerk.

Territorial geht es um Hinterpommern und Altvorpommern, also den Teil des seit 1648 zu Schweden gehörenden pommerschen Gebiete nördlich der Peene, zu dem Stettin gehört. Er wurde 1720 preußisch. Mit dieser großen Fleißarbeit hat der Historiker Straubel rund 1600 Kurzbiographien preußischer Militärs mit Angaben zu Besitz, Familie und Laufbahn verfasst.

Dass es so viele sind, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass viele pommersche Güter nicht genug abwarfen, um den Söhnen ein standesgemäßes Auskommen zu sichern. Sie schlugen daher die militärische Laufbahn ein. Männer aus dem Land am Meer waren überdurchschnittlich viele in den Armeen der Hohenzollernkönige zu finden, auch wenn der Anteil schwankte. Strobel geht dem in seinen informativen Vorbemerkungen genauer nach.

In Hinterpommern stellte jedes zweite Gut einen Offizier

Noch eines wird deutlich. Nur wenige Güter blieben über Generationen im Besitz einer Familie. Weil der Grundbesitz in Hinterpommern zersplitterter als in Vorpommern war, suchten östlich der Oder mehr Grundbesitzer eine Zukunft im Kriegshandwerk. So stellte in den Kreisen Anklam, Demmin und Randow 1756 etwa jedes dritte Gut einen Offizier, in den Kreisen Schlawe, Stolp und Rummelsburg war es fast jedes zweite. Strobel zeigt, dass die Soldaten am Liebsten in ihrem eigenen Landesteil dienten und sich dadurch um ihre Güter kümmern konnten.

Die meisten Offiziere seien zwar Gutsbesitzersöhne gewesen, aber die wenigsten hätten etwas von Landwirtschaft verstanden, merkt Strobel an. Sie kauften Güter zu überhöhten Preisen, nahmen dafür Kredite auf, konnten den Besitz nicht halten und hatten am Ende Schulden.

Unter den aufgelisteten Militärs sind Berühmtheiten wie die Generale Kurt Christoph Von Schwerin (1684 bis 1757) , der vielen als eigentlicher Sieger des ersten Schlesischen Krieges gilt, und Otto Magnus von Schwerin 1701 bis 1777), der durch die Schlacht von Hohenfriedeberg im Zweiten Schlesischen Krieg große Berühmtheit erlangte. Für sie zahlten sich die Erfolge aus. Kurt Christoph baute sich eines der bedeutendsten und schönsten Herrenhäuser ganz Norddeutschlands, das 1945 durch Brandstiftung vernichtet wurde.

Info: Rolf Straubel: Grundbesitz und Militärdienst. Kurzbiographien pommerscher Offiziere 1715 bis 1806), Teil I und II, ISBN 978-3-412-52214-8, 200 Euro

Von Eckhard Oberdörfer