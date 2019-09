Stralsund

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, die ersten Schreiadler-Jungvögel verlassen ihre Nester. Wie viele es diesmal sind, ist noch nicht klar. Aber 2018 konnten immerhin sechs Jungvögel in den nordvorpommerschen Wäldern Waldlandschaft von ehrenamtlichen Helfern mit einem Kennring versehen werden. Der Schutz des bedrohten Schreiadlers ist Ziel des Naturschutz-Großprojektes Nordvorpommersche Waldlandschaft. Dazu sollen Brutwälder erhalten und Nahrungsgebiete gesichert werden.

„Sechs Jungvögel in einem Gebiet von 500 Quadratkilometern – das ist eine gute Zahl. Und dennoch, der Schreiadler, auch Pommernadler genannt, ist und bleibt eine Charakter-Art der Offenlandschaft Nordostdeutschlands und braucht unsere Hilfe“, stellt Nicole Wasmund klar.

Trockene Sommer machen Tieren zu schaffen

Die Projektleiterin in der Kreisverwaltung sagt, dass das Schreiadlervorkommen in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren zwar stabil ist, aber um den Bestand langfristig zu sichern, benötigen die kleinsten Adler Deutschlands viel mehr Grünland. „Das ist wichtig, um den Nachwuchs mit Nahrung zu versorgen. Gerade in den trockenen Sommermonaten fehlt es an Wasser für Amphibien, einer der Hauptbeutetiere der Adler.“

Das Projekt wurde 2007 im Rahmen des Bundesförderprojektes „idee.natur“ (später „chance.Natur“) initiiert und wird zum größten Teil durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit finanziert. Ergänzt werden die Mittel durch das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, den Landkreis Vorpommern-Rügen und den 18 am Projekt beteiligten Partnergemeinden.

Naturschutz und Regionalentwicklung verknüpfen

Das Konzept sieht vor, den Naturschutz mit der Regionalentwicklung zu verknüpfen. Da der Landkreis Vorpommern-Rügen Projektträger ist und auch die Projekte Leader und Land(auf)schwung unter sich hat, können Synergien gezielt genutzt werden.

„Im naturschutzfachlichen Teil des Projektes wurden bisher 213,5 Hektar Naturwaldparzellen, Altholzinseln und Schreiadlerwald-Schutzareale dauerhaft gesichert. Außerdem konnten 52,8 Hektar Grünlandflächen als Schreiadler-Nahrungsflächen eingerichtet werden“, zählt Nicole Wasmund die Ergebnisse auf und ergänzt: „Und wir streben in den nächsten Jahren die Wiederherstellung natürlicher Standortpotenziale für Bruchwald-Biotope an.“

Was steckt hinter einer Naturwaldparzelle ?

Naturwaldparzelle, Altholzinsel – was bedeutet das überhaupt? „ Naturwaldparzellen sind größere Wälder, die aus der forstlichen Nutzung genommen werden und sich so dauerhaft natürlich entwickeln können. Altholzinseln dagegen sind kleine Waldbereiche, vor allem mit viel Totholz, die als so genannte Trittsteine Lebensräume miteinander verbinden“, erklärt die Projekt-Koordinatorin.

Vor allem Tiere, die an alte Bäume und Totholz gebunden sind, profitieren so vom Erhalt dieser Bestände, in denen ebenfalls keine forstliche Nutzung stattfindet. „Und auch der Schreiadler hat etwas von den Wäldern, die durch die ausbleibende Nutzung eine hohe Blickdichte aufweisen, denn er benötigt ruhige und sichere Standorte, um seine Jungen aufzuziehen“, schließt sich für Dr. Wasmund der Kreis.

Grünland kommt nicht nur Schreiadler zu Gute

Das Grünland wird von den Landwirten so bewirtschaftet, das einerseits Kleinsäuger und Amphiben einen Lebensraum finden und andererseits der Schreiadler, wie auch andere Arten, auf ihm jagen können. Denn der kleinste Adler Deutschlands jagt nicht nur aus der Luft nach seiner Beute, sondern auch zu Fuß. Er benötigt zur Nahrungssuche daher offen gehaltenes und extensiv bewirtschaftetes Grünland. All diese Maßnahmen im Offenland kommen natürlich auch anderen Vogelarten zu Gute, zum Beispiel Weißstorch, Mäusebussard und Rotmilan.

Neben dem eigentlichen Naturschutz geht es aber auch um Kulturlandschaftsschutz. Denn ohne eine Nutzung des Offenlandes durch die hier wirtschaftenden Betriebe würden Schreiadler und Co. keine Nahrung finden.

Projekte werden mit Eigentümern abgestimmt

„Alle Projekte, seien es zum Beispiel die Extensivierung von Offenland oder die Einrichtung von Kleingewässern, werden daher eng mit den Eigentümern und Bewirtschaftern abgestimmt. Für die Anlage von Teichen werden gemeinsam geeignete Standorte ausgewählt und die genaue Lage der Biotope so geplant, dass die Bewirtschaftung der Flächen weiterhin möglich ist“, betont die Biologin gegenüber der OZ.

Landkreis will weitere Grünflächen kaufen

Der Landkreis als Projektträger ist stets daran interessiert, für das Projekt Wald-, Acker- oder Grünlandflächen zu kaufen oder eigene Flächen gegen geeignete Flächen in den Revieren der Adler zu tauschen. Für den Erwerb von Wald ermittelt ein Gutachter den Kaufpreis. Bei Acker und Grünland bestimmt der Bodenrichtwert den Preis.

Wer sich dafür interessiert, kann sich hier melden: Projektkoordinatorin Dr. Nicole Wasmund, Telefon 03831/357-1271 oder Nicole. Wasmund@lk-vr.de; Christian Griebel, verantwortlich für Wald- und Forstflächen, Tel.: 03831/357-1274; Christian.Griebel@lk-vr.de oder Lisa Andresen, verntwortlich für Offenlandflächen, Tel.: 03831/357-1272; lisa.andresen@lk-vr.de.

Gutachter mit Adleraugen: Dieser Mann wird bei Streit um Windräder in MV gerufen

Schreiadler wird zum Helden der Opernale 2019

Von Ines Sommer