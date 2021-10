Greifswald/Stralsund

Klare Entscheidung in Greifswald: Der Studienleiter am Prediger- und Studienseminar der Nordkirche in Ratzeburg, Tobias Sarx, wird neuer Propst im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis. Die Kirchenkreissynode wählte den 46-Jährigen laut einer Mitteilung am Samstag, 23. Oktober, in Greifswald mit 36 von 57 abgegebenen und gültigen Stimmen. Zur Wahl nötig waren mindestens 34 Ja-Stimmen.

Sarx setzte sich bei der Wahl gegen den Pastor der Kirchengemeinde Züssow-Zarnekow-Ranzin, Ulf Harder, durch und folgt auf Pröpstin Helga Ruch, die Ende Mai 2022 in den Ruhestand geht. Die zehnjährige Amtszeit des neuen Propstes mit Sitz in Stralsund beginnt am 1. Juni 2022. Im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis gibt es insgesamt drei Propsteisitze - in Stralsund, Pasewalk und Demmin.

Bischof Tilman Jeremias, der die Kandidaten ausdrücklich lobte, räumte den Angaben zufolge jedoch auch ein, dass der Wahlausschuss gern eine Kandidatin vorgeschlagen hätte. Der Ausschuss sei gezielt auf Frauen zugegangen. „Wir erlebten aber in den Antworten der Angesprochenen, dass Frauen noch immer einen stärkeren Blick auf ihre Familie haben oder die Belastung des Amtes größer einschätzen, als Männer das tun“, sagte Jeremias. Für ihn bedeute das, dass Frauen künftig noch weitaus gezielter und stärker als bisher in Hinsicht auf die Übernahme von Leitungspositionen gefördert werden müssten.

Von dpa