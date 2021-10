Wolgast

Ende August 1606 schrieb der Hofprediger von Herzog Philipp Julius von Pommern-Wolgast (1584 bis 1625) in drei Tagen sieben lange Briefe an seinen Herrn und dessen Mutter, die Herzogin Sophia Hedwig (1561 bis 1631). Er drohte Ihro Fürstlichen Gnaden Gottes Strafe und Rache an, er könnte sich zur Kirchenzucht gezwungen sehen. Kirchenzucht war die Verweigerung des heiligen Abendmals!

Was um Himmels Willen war passiert? Der Herzog hatte zur Unterhaltung bei einem großen Familientreffen in Loitz, wo seine Mutter residierte, eine englische fahrende Theatertruppe engagiert. Und die sollte ausgerechnet in der Schlosskapelle spielen! Der empörte Hofprediger, Gregorius Hagius, betont in seinen Briefen, dass er gottseidank nie ein solches Spektakel gesehen habe, er wisse aber von Augenzeugen, dass die Aufführungen solcher Truppen „allerley Ärgerliches, Unzüchtiges und unchristliche Dinge“ und „leichtfertiges […] Agieren, Springen und Musizieren“ enthalten. Wenn solches in einer Kirche sich abspielte, wäre das eine Schändung und Verspottung des Gotteshauses.

Eine digitale Rekonstruktion des Wolgaster Herzogschlosses vom Peenestrom aus gesehen. Quelle: Animation Geert Maciejewski

Wolgast wichtig für Shakespeare-Rezeption

Die Briefe und weitere Akten in diesem Zusammenhang sind für uns, heute, voller unfreiwilliger Komik. Und Wolgast ist durch sie eine zentrale Quelle der Theaterwissenschaft geworden, was die frühe Theaterpraxis und insbesondere unser Wissen um die erste Rezeption Shakespeares in Deutschland betrifft.

Der Hofprediger war gut informiert. Zwar wollten die Engländer ein Stück mit Stoff aus dem Alten Testament aufführen. Aber sie taten dies in ihrer Muttersprache. Dann könne man ja nicht wissen, ob ihre Auslegung „päptisch, calvinisch oder zwinglisch“ sei und also der „reinen lutherischen Lehre, Gottesfurcht, Zucht und Ehrbarkeit“ widerspräche.

Diese Truppen pflegten tatsächlich, um das sprachunkundige Publikum zu fesseln und bei der Stange zu halten, ihre Aufführungen – seien es nun Shakespeare-Stücke oder Bibeldramatisierungen – mit improvisierten Pantomimen, Slapsticks, frivolen Liedeinlagen und Sketches über Ehebruch, sowie Akrobatik, Seiltanznummern, Fechtszenen und derben Clown-Späßen anzufüllen. Die hatten wenig mit der Handlung zu tun und widersprachen der an sich erbaulichen Moral der Stücke oft direkt. Man muss sich vor Augen halten, dass das Publikum damals starke Kost gewohnt war, ging man doch zur Unterhaltung gern – und öfter als zu Theateraufführungen – zu Hinrichtungen!

Engländer wussten, was sie wert waren

In den Wolgaster Akten sprechen auch andere Gegner solchen Treibens von der Schauspielkunst als „Äfferei“ und „artes voluptarias“ (=sinnliche Künste). Außerdem ruinierte die Theaterleidenschaft von Philipp Julius die Finanzen des Landes und brachte Unruhe in die Hofgesellschaft und die Stadt Wolgast. Denn die Engländer wussten, was sie wert waren. Sie waren musikalisch und schauspielerisch professionell ausgebildet, keineswegs bloße „Possenreißer“. Sie konnten Ansprüche punkto Einquartierung, Ausstattung, Verpflegung und Gagen stellen, die bei den Höflingen, Offizieren, Dienerschaft und Stadtoberen Neid erregten. Sie verbrauchten teure Kerzen für die Bühnenbeleuchtung.

Sie nützten „anders nichts, als dass sie fraßen, schwalgen und ander Unordnung und Verschwenden befordern“. Der Herzog wurde gewarnt, dass es gefährlich sei, sie im Schloss wohnen zu haben, wenn er auf Reisen und seine Frau allein sei.

Die Theaterpraxis, die in den Wolgaster Akten sichtbar wird, haben die Engländer aus ihrer Heimat mitgebracht. Sie war nicht nur dem Umstand geschuldet, dass in Wolgast niemand Englisch konnte. Tatsächlich ist sie den Stücken Shakespeares als Spielraum der Inszenierung eingeschrieben – man denke nur an die Hofnarren und Fecht-, Versteck- und Verwechslungsszenen in vielen seiner Stücke, z. B. im „Hamlet“.

Greifswalder Dichterin schrieb zwei Dramen

Dazu, ob die Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz (1621 bis 1638) Theateraufführungen gesehen haben könnte, gibt es keine Quellen, Wahrscheinlichkeiten eher wenige. Die englischen Schauspieltruppen waren anfänglich vor der Pest in ihrer Heimat nach Deutschland geflohen. Noch vor Sibyllas Geburt flüchteten sie vor der Pest und dem Dreißigjährigen Krieg zurück auf ihre Insel.

Sibylla Schwarz hat zwei Dramentexte geschrieben. Einen über die Einäscherung Frätows durch die schwedischen „Befreier“ und einen über den alttestamentlichen Stoff „Susanna im Bade“. (Auch der Herzog Heinrich Julius, der Wolfenbütteler Onkel des theaterverrückten Philipp Julius, hat ein Susanna-Drama (1590) geschrieben.) In einem Brief an ihren Lieblingsbruder schreibt Sibylla, so wie Susanna werde auch sie wegen ihres Dichtens von „des Neides dickem Dunst überzogen“. Das Fehlurteil über Susanna passe wie keine andere Geschichte „auf die hiesigen Ortes betriebenen Laster“.

Im Rahmen des Jubiläumsprogramms zum 400. Geburtstag von Sibylla Schwarz führt das Studententheater Greifswalds eine Shakespeare-Parodie von Andreas Gryphius auf. Darin diskutiert eine etwas trottelige Laienschauspielertruppe, ob sie „Susanna im Bade“ aufführen sollen, übt aber Selbstzensur: es würde sich schlecht machen vor den Frauenzimmern im Publikum, wenn sich Susanna nackend ausziehen würde. Der Drama-Entwurf von Sibylla Schwarz ist unvollendet geblieben, und das Stück war nicht für eine Aufführung gedacht.

Ansonsten war Sibylla Schwarz eine junge Frau, die sich ziemlich viel traute. In einer streng autoritären, religiösen Männerwelt, in der es nicht vorgesehen war, dass Frauen als Dichterinnen hervortraten, schrieb sie Liebeslyrik, übte Adelskritik und schimpfte die Kritiker ihres Schreibens als Banausen und Neidhammel aus.

Termin: Am 3. November um 18 Uhr spricht Prof. Walter Baumgartner in der Greifswalder Jacobikirche über „‚Allerley Unzüchtiges, ärgerliche und ganz unchristliche Dinge‘. Shakespeare in Pommern im frühen 17. Jahrhundert.“

Von Walter Baumgartner