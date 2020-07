Pompöses Vorpommern: Wie man eine Traumhochzeit an der Ostsee plant

Stralsund/Binz/München

In einer festlich geschmückten Kutsche fährt der Berliner Kapitän Peer Greiner seine Daniela an den Göhrener Strand. Dort wartet schon die kleine Hochzeitsgesellschaft vor einem verzierten, geometrischen Traubogen. Im Hintergrund rauscht die Ostsee. Ein perfektes Setting. Während Peer und Daniela sich hier Anfang Juli 2020 trotz der Corona-Pandemie das Jawort geben, entstehen Bilder für die Ewigkeit. Anschließend schwärmen die Verheirateten von ihrer perfekten Traumhochzeit, mit opulenter Deko, feinem Essen und privatem Feuerwerk über dem Meer.

Auf dem Höhepunkt der Emotionen nehmen die zwei Stephanie Engelmaier in die Mitte, für ein Erinnerungsfoto. Denn die 35-Jährige gehört für die Greiners mittlerweile ein bisschen zur Familie. Als Hochzeitsplanerin hat sie das spezielle Event für die Berliner kuratiert und diese über knapp ein Jahr auf der Reise zum „schönsten Tag im Leben“ begleitet, mit Kreativität, Leidenschaft und – Münchner Schmäh.

Anzeige

Mit der Kutsche an den Strand

„Für mich ist jede Hochzeit eine Herzensangelegenheit“, sagt die Eventmanagerin Engelmaier, die sich 2016 mit ihrer Firma Weddingdreams Rügen selbstständig gemacht hat. „Bisher habe ich zu jedem Paar eine persönliche Beziehung aufgebaut“, sagt die 35-Jährige, die aus München stammt und ihrem eigenen Herzen an die Ostsee nach Rügen folgte. Anders funktioniere ihre individuelle Form der Hochzeitsgestaltung auch nicht, so Engelmaier.

Weitere OZ+ Artikel

Hochzeiten an der vorpommerschen Ostsee liegen im Trend. Dazu entschließen sich immer mehr Paare. Auch die Kunden von Engelmaier kommen nicht nur aus der Region, sondern aus Berlin, Bayern, Belgien, Österreich oder der Schweiz. Zu diesen zählten 2019 auch die in Zürich lebenden Robert und Carmen Baltrusch. „Sie kannten Vorpommern schon gut, da Robert ursprünglich aus Grimmen kommt“, sagt Engelmaier. Trotzdem gibt es vor Ort immer viel zu organisieren. Aus großer Distanz sei dies für ein Brautpaar kaum zu bewältigen.

Mit der weißen Kutsche zur freien Trauung an den Strand: Peer und Daniela Greiner mit ihren Kindern Carli und Lilly. Quelle: Jens Wagner

Da springt die 35-Jährige mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk ein. „„Ich möchte Hochzeitsträume wahr machen“, so ihr Anspruch. „An besonderen Orten, an denen vieles nicht so einfach erscheint. Wenn ein Brautpaar eine Idee hat, dann Sorge ich dafür, dass das genau so wird.“ Eine Traumhochzeit sei eine einmalige Investition. Die Leute nehmen dafür immer mehr Geld in die Hand. Die Paare, die von Engelmaier betreut werden, geben von rund 10 000 bis zu 45 000 Euro für die Hochzeit aus. „Jedes Event ist dabei ganz individuell“, sagt sie. „Daher muss es persönlich passen.“

Vom Verlobungsring zur kompletten Hochzeit

Angefangen hat die Gründungsgeschichte von Weddingdreams Rügen mit einem Ring. „Ich organisierte den Verlobungsring für einen Freund“, sagt Engelmaier – und zwar für den Rügener Angelguide Robert Balkow. Aus dem Stralsunder Hochzeitshaus Safran schickte Engelmaier – damals noch primär als Reisekauffrau für Geschäftsreisen aktiv – Fotos vom Fingerschmuck per Smartphone direkt aufs Wasser. „Ich habe den Ring anprobiert“, erinnert sich Engelmaier. „Ein komischer Moment.“

Carmen und Robert Baltrusch suchten sich 2019 für die Trauung eine der schönsten Locations auf Rügen aus: das Jagdschloss Granitz. Quelle: Jens Wagner

Aber die spätere Ehefrau sei so glücklich gewesen, dass Engelmaier 2017 die Hochzeit planen durfte. In diesem Jahr hatte Engelmaier bereits 15 „Komplettplanungen“, nach fünf im Gründungsjahr 2016. 2018 organisierte Engelmaier 40 Hochzeiten, davon rund die Hälfte allein für das Hotelschloss Ranzow. „Für diesen Zeitraum wurde ich dort als Hochzeitsplanerin bestellt“, erklärt Engelmaier. 2019 fiel dieses Engagement wieder weg. Im letzten Jahr kuratierte sie trotzdem immerhin 22 Hochzeiten.

Wie Corona das Heiraten verändert hat

2020 waren 20 Hochzeiten geplant. Die meisten wurden wegen der Corona-Pandemie verschoben. Ein Dämpfer für das noch junge Unternehmen Weddingdreams Rügen. „Wer heiratet, will ausgelassen feiern. Ohne Mundschutz“, sagt Engelmaier. Rund 80 Prozent der angehenden Eheleute hätten die Feierlichkeiten daher verschoben. Geheiratet werden kann dennoch. Sechs von Engelmaiers Paaren feiern 2020 trotz Corona. „Wer in diesem Jahr heiratet, schaut darauf, was er von der Traumhochzeit noch realisieren kann“, sagt Engelmaier. Gefeiert werde meist im engsten Kreis. Das Budget wird in eine spezielle Location oder einen tollen Programmpunkt investiert. So könnte ein Spitzenkoch direkt in der Ferienwohnung ein opulentes Vier-Gänge-Menü zaubern. Oder eine Sängerin das Brautpaar den ganzen Tag begleiten.

Franziska und Martin Petzke feierten ihre Traumhochzeit im September 2018 im Schloss Ranzow. Quelle: Robert Biernat

Weiterhin verstärkt sich der Trend zu sogenannten „Gutshaus-Hochzeiten“. „Dafür wird über ein Wochenende meist eine ganze Location gemietet“, erklärt Engelmaier. Freitags kämen die Gäste bei einem „Welcome-Barbecue“ entspannt an, am Sonnabendmorgen könnte bereits ein Privatkonzert in der Lobby für Stimmung sorgen. „Bei einer solchen Hochzeit hat man viele Freiheiten“, sagt Engelmaier. „Die Gesellschaft feiert fernab vom Tourismus einfach unter sich.“ Ob weiße Traumhochzeit im Luxushotel oder im rustikalen Stil auf dem Gut Lebbin – der rote Faden ist Engelmaier wichtig, die für ihre Kunden weltweite Hochzeits-Trends im Blick behält. Auch ihr eigener Traubogen ist ganz modern im geometrischen Design gehalten. „Die Papeterie muss zur Deko passen und diese zur Location“, sagt Engelmaier vereinfacht. Deswegen entwickle sie mit jedem Brautpaar ein ganzheitliches Konzept.

Größte Traumhochzeit auf dem Gut Lebbin

Ihre größte Planung war für eine Hochzeit auf dem Gut Lebbin. Rund hundert Gäste umsorgte das kleine Team von Weddingdreams Rügen für das Brautpaar Anne und Stefan Möckel im Mai 2019. „Große Hochzeiten fangen für mich ab 50 Gästen an“, sagt Engelmaier, die mittlerweile drei Angestellte bei Weddingdreams hat. Sonst sei 30 eine beliebte Zahl. Solche Hochzeitsgesellschaften würden gut in einzelne Herrenhäuser oder Schlösser passen, wie zum Beispiel das Wasserschlösschen in der Üselitzer Wiek.

Moderne Tischdeko mit goldenen geometrischen Ornamenten sorgt für Ambiente auf der Hochzeit von Ivonne und Martin Kulla im August 2019 in Binz. Quelle: Sylvi Thierbach

An eine dortige Hochzeit kann sich die 35-Jährige noch gut erinnern. Unmittelbar vor der Hochzeit musste dort ein Hornissennest beruhigt werden. Kein leichtes Unterfangen – aber auch Engelmaiers Job. „Dafür bin ich während der ganzen Veranstaltung vor Ort“, sagt Engelmaier. Mit dem Film „ Wedding Planner“ mit Jennifer Lopez hätte ihr Job wenig zu tun. „Da ist Hollywood“, sagt Engelmaier. Vom ersten Meeting an bis hin zur Abreise und der Fotoübergabe müsse sie sich viel mehr Zeit nehmen.

Berliner wollen nach Corona auf dem Wasser heiraten

Ihre Münchner Heimat hätte sich dabei unlängst zu einem Kennenlern-Ort gemausert, weil die bayerische Landeshauptstadt für viele Heiratswillige oft näher ist als Rügen. Dort hat Weddingdreams bereits ein weiteres Büro gegründet. Der Schwerpunkt liegt für Engelmaier jedoch weiterhin auf „Hochzeitsplanung mit Herz“ auf Rügen, Hiddensee und in Stralsund. Die beliebtesten Trauorte ihrer Paare: ehemalige Rettungsstation am Binzer Strand, Schlosshotel Ranzow, Jagdschloss Granitz, Selliner Seebrücke und die Gorch Fock.

Unter den Paaren gibt es auch Wiederholungstäter. Besonders wenn wegen Corona auf den ganz großen Prunk verzichtetet werden musste. Auch Peer und Daniela Greiner wollen nach Corona eine größere Gesellschaft an ihrem Glück teilhaben lassen. Wie es sich für einen Kapitän gehört, soll die Hochzeit direkt auf der Ostsee stattfinden, auf der MS Binz, ganz in Weiß. Auf Wunsch der Familie soll Engelmaier dann sogar die Traurede halten.

Lesen Sie auch

Von Kay Steinke