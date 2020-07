Potsdamer Quartett zu Gast in der Richtenberger Kirche

Richtenberg

Seit genau zwei Jahrzehnten spielen Ralf Benschu (sopran, alt), Matthias Wacker (alt), Mark Wallbrecht (tenor) und Sebstian Hillmann (bariton) in dieser Formation zusammen. Aus der Idee heraus, für ihren Saxophonlehrer Werner Meier ein Ständchen zum 70. Geburtstag zu spielen, entstand ein festes Quartett – „Meier’s Clan“.

Von Anfang an bedienten die vier Potsdamer Musiker ein breit gefächertes Repertoire mit eigenen Arrangements aus Klassik, Jazz, Pop und Filmmusik, um ein breites Publikum zu erreichen. Und das wird auch in diesem Sommer so sein, wenn die Musiker in Vorpommern und ganz speziell in der Richtenberger Kirche zu Gast sind.

Anzeige

Konzert mit Abstand

Es erklingen Stücke von Friedrich dem Großen, Astor Piazzolla bis hin zu Popklassikern wie „All by myself“ und „Sir Duke“. Ebenfalls wird Meier’s Clan anlässlich des Beethoven-Jahres 2020 eine eigene Fassung des 1. Satzes der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven präsentieren.

Weitere OZ+ Artikel

Also, trotz Corona-Abstandsregeln ein Konzert für Jung und Alt, am Sonntag, dem 12. Juli, um 17 Uhr in der Nikolaikirche Richtenberg. Karten für acht, ermäßigt fünf Euro gibt es an der Abendkasse.

Lesen Sie auch

Von OZ