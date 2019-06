Stralsund

Alle zwei Stunden etwas essen – das ist für Angelika Tasch eine Herausforderung. „Du musst die Zeiten einhalten, damit deine Fettverbrennung nicht unterbrochen wird. Der Insulin-Spiegel muss konstant bleiben“, weiß die 49-Jährige seit März, als sie mit PowerSlim begonnen hat. Seitdem kämpft die Frau aus Neu Lüdershagen täglich mit der Umsetzung – und hat bereits 28 Kilogramm abgenommen.

In drei Monaten 28 Kilo weg – ist das nicht ein bisschen krass?

So sah Angelika Tasch im März aus, bevor die mit PowerSlim startete. Quelle: privat

„Nö, das ist nur der Anfang, man sieht zwar schon was, aber mir reicht das nicht. Ich will mindestens noch mal soviel schaffen. Mein Traumgewicht liegt bei 70 Kilo…“ Ein ehrgeiziges Ziel: Aber Angelika Tasch hatte das Dicksein satt. „Ich hab’ mich einfach nicht mehr wohl gefühlt in meinem Körper. Überall diese Speckrollen, am Bauch, an den Armen, keine Schulter, dafür der Stiernacken... Deshalb hatte ich im Januar schon mal mit Fasten begonnen, aber dann habe ich von PowerSlim gehört und wollte das unbedingt ausprobieren.“

Die Methode, die aus Holland nach Deutschland rüberschwappte, ist der neueste Schrei auf dem Abnehm-Markt. Dabei handelt es sich laut Aussagen der Erfinder nicht um eine Diät, sondern um eine vollwertige und eiweißreiche Ernährungsumstellung, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht.

Und so funktioniert das Ganze

„Man legt gemeinsam mit dem Coach sein Ziel fest und isst dann je nach Gewicht fünf bis sieben Mahlzeiten am Tag. Dafür hat man eine reiche Auswahl an Produkten", sagt Angelika Tasch. Die 49-Jährige zählt auf: Crepes, Nudeln, Riegel, Smoothie, spezielles Brot, Knäcke, Pudding, Brotaufstrich, Frischkäse, eben alles, was du essen willst. Von süß bis herzhaft.“ Sie habe drei Haupt- und drei Zwischenmahlzeiten auf dem Programm. „Dazu trinke ich stilles Wasser oder Kräutertee. Aber es kostet ganz schön Überwindung, ständig zu essen. Deshalb lass ich mich per Fitnessuhr erinnern.“

Wie belohnt man sich fürs Durchhalten?

„Der schönste Moment ist der Gang auf die Waage. Weil man wirklich gut abnimmt, ist man auch motiviert weiterzumachen. Eigentlich soll das einmal in der Woche beim Coach sein. Aber ich hab’ das nicht ausgehalten, bin zwischendurch draufgestiegen – und war begeistert“, sagt die vierfache Mutter.

Durchs eigene Abnehmen Coach geworden

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bisher nur einen Ernährungs-Coach, der sich mit PowerSlim auskennt: die Stralsunderin Ilona Hinz. „Ich bin durch Freunde aus Hamburg dazu gekommen. Und ich habe in dreieinhalb Monaten 18 Kilo abgenommen“, sagt die Frau, die am 20. Juni ihren 62. Geburtstag feiert. „Ich bin so begeistert von der Methode, dass ich mich zum Coach ausbilden lassen habe. Jetzt kann ich anderen beim Abnehmen helfen. Wer bei uns mitmacht, wird ein Jahr lang von mir betreut.“

Stralsunderin Ilona Hinz ist PowerSlim"-Trainerin Quelle: privat

Man trifft sich einmal in der Woche zum Wiegen, wobei nicht nur das Körpergewicht, sondern auch Muskelmasse und Körperfettanteil gemessen werden. „Wir reden auch über Probleme, die auftreten. Ich motiviere, aber ich lerne auch viel von meinen Kunden“, sagt die Hansestädterin, die viele Jahre als Medienberaterin gearbeitet hat.

Über Ilona Hinz bezieht man auch all das, was man auf dem Speiseplan haben möchte. Sie nimmt die Bestellungen entgegen. „80 bis 100 Euro die Woche kommen da schon zusammen“, gesteht Angelika Tasch. „Aber das ist es mir wert, und mein Mann unterstützt mich da auch. Ich will es einfach schaffen, schlank zu werden.“

Drei Phasen muss jeder durchlaufen

1. Gewichtsreduktion, und zwar durch Verzicht auf Kohlenhydrate (Zucker ist völlig tabu), Milchprodukte, Obst und Alkohol. „Die ersten drei Tage ist das schwer, aber dann gewöhnt man sich daran. Natürlich muss man lernen zu verzichten. Aber dafür kann man aus 130 Produkten auswählen, so dass man niemals Knast schiebt“, erklärt Ilona Hinz.Phase 2 ist die Übergangszeit. Die beginnt, wenn man das Wunschgewicht erreicht hat. Dabei werden die PowerSlim-Produkte langsam durch „normale“ Lebensmittel ersetzt. Allerdings sind Brot, Kartoffeln, Süßes und Co. immer noch verboten. „Aber wir kasteien uns nicht. Wenn jetzt bei der Jugendweihe oder im Urlaub gesündigt wird, dann ist das eben so…“ Drittens folgt die Stabilisierungsphase. Jetzt geht es darum, das Gewicht zu halten. „Man weiß jetzt, was gesunde Ernährung heißt. Viel Gemüse zieht in den Speiseplan ein. Und die PowerSlim-Sachen dienen nur noch als Zwischenmahlzeit“, so die Stralsunder Beraterin.

Die Methode scheint zu wirken. 15 Männer und Frauen aus der Region Stralsund und Grimmen machen im Moment mit bei PowerSlim. Und was nicht ab, sondern zunimmt bei dieser Diät-Methode ist die Nachfrage.

Mit „PowerSlim“ abnehmen – so geht es PowerSlim ist keine Diät, sondern setzt auf eine ketogene, also eiweißreiche Ernährung, Zucker ist tabu. Das Coaching ist wichtiger Bestandteil der aus Holland stammenden Abnehmmethode. „Bisher dachte man ja immer, weniger essen und eine geringe Kalorienzufuhr führen zum schnellen Abnehmen. Heute geht man aber davon aus, dass diejenigen gut abnehmen, und zwar ohne Jojo-Effekt, die wertvolle Eiweiße zu sich nehmen“, erklärt Ilona Hinz, in Mecklenburg-Vorpommern der einzige Coach für PowerSlim. Die deutsche Zentrale sitzt übrigens in München. Die ketogene Ernährung ist eine Form der kohlenhydratreduzierten (Low Carb) Ernährung. Sie wird dadurch definiert, dass im Körper spezielle Moleküle entstehen: die Ketonkörper. Der Prozess der Ketose startet, wenn der Glykogenvorrat aufgebraucht wurde. Das geschieht in der Regel nach etwa drei Tagen der Kohlenhydratreduzierung. Um den Zustand der Ketose zu erreichen und auch zu behalten, sind mehrere Faktoren wichtig. Zum einen eine auf negative Energiebilanz ausgerichtete kalorienreduzierte, und zum anderen eine kohlenhydratarme Ernährung. Erfolg hat nur, wer die magische Grenze von 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag nicht überschreitet, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Hylke Boelens, die PowerSlim erfunden hat. Ob Frühstück, Mittagessen, Suppen, Snacks, Riegel, Desserts oder To-Go-Angebote: Der Teilnehmer kann aus 130 Produkten auswählen. Dazu gibt es jede Menge Rezepte. Positiver Nebeneffekt, den Teilnehmer bestätigen: weniger Hunger, weniger Heißhungerattacken, mehr Energie. „Man fühlt sich einfach fitter“, sagt Angelika Tasch aus Neu Lüdershagen. Mitmachen kann jeder, der mindestens 17 Jahre alt ist. Einfach beim Coach melden. Die nächsten Info-Veranstaltungen für Interessenten finden am 24. Juni und am 1. Juli in Stralsund bei PowerSlim-Coach Ilona Hinz im Hasenweg 4 statt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 0173 24 30643. Auch individuelle Termine sind nach Absprache möglich.

Ines Sommer