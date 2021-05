Preetz wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister: Das sind die vier Kandidaten

Preetz

840 wahlberechtigte Einwohner von Preetz, Schmedshagen, Krönnevitz und Oldendorf sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Denn in der Gemeinde nordwestlich von Stralsund wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wähler, die mindestens 16 Jahre alt sein müssen, haben die Qual der Wahl: Vier Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel. Sie alle sind neu in der Kommunalpolitik.

Wenn am 30. Mai das Gemeindezentrum in Schmedshagen gleich neben der Feuerwehr mit Wahlkabine und Wahlurne um 8 Uhr öffnet, ist die Briefwahl schon abgeschlossen. 100 Wähler machten davon Gebrauch. Ausgezählt werden alle Stimmen dann öffentlich am Sonntag um 18 Uhr, die Briefwähler im Amt Altenpleen, die anderen im Wahllokal in Schmedshagen.

Nur eine Partei schickt Kandidaten ins Rennen

Von den Parteien schickt nur die CDU einen Kandidaten ins Rennen. Das ist Björn Marquardt aus Oldendorf. Für die Wählergemeinschaft „Aktiv in der Gemeinde Preetz“ hat Ralph Uhlig seine Bewerbung eingereicht. Außerdem haben zwei Einzelbewerber ihre Unterlagen abgegeben. Bernhard Bednarczyk und Alexander Heinsius. Diese drei Bewerber um das Bürgermeisteramt wohnen in Schmedshagen. Der Wahlvorstand hatte bereits alle vier Kandidaten zur Wahl zugelassen, wie Gemeindewahlleiter Karsten Röber der OZ bestätigte.

Nötig wurde die Neuwahl des Gemeindeoberhaupts für Preetz, weil der bisherige Bürgermeister Menhard Feldmann aus persönlichen Gründen zurückgetreten war und nach Niedersachsen gezogen ist.

Bernhard Bednarczyk (51): Weg von Feldmann fortführen

Bernhard Bednarczyk aus Schmedshagen ist einer von vier Kandidaten, die am Sonntag in der Gemeinde Preetz zur Bürgermeisterwahl antreten. Quelle: Christian Rödel

Bernhard Bednarczyk hat sich entschieden, als Einzelbewerber zu kandidieren. Der Mann, Jahrgang 1969, hat mit kurzer Unterbrechung immer in Schmedshagen gewohnt. „Ich habe gute Kontakte zur Fraktion Bürger für Stralsund in der Hansestadt, die haben mich motiviert, mich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Ich konnte mich schließlich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, so dass ich meine Bewerbung abgegeben habe“, sagt der Bürgermeister-Bewerber und betont, dass natürlich vorher der Familienrat getagt hat. Bernhard Bednarczyk ist verheiratet, hat zwei große Kinder und ein Enkelkind, kümmert sich gern um Haus, Hof und Garten, kann aber auch auf dem Fahrrad ganz gut abschalten. Dennoch bliebe Zeit fürs Ehrenamt, sagt er der OZ.

Auf der Volkswerft hat der Schmedshäger einst den Beruf eines Facharbeiters für Schweißtechnik gelernt. Heute ist er in einer Stralsunder Firma als Personalkaufmann tätig. Und was will er in Angriff nehmen, sollte er die Wahl am Sonntag gewinnen? „Ich finde, Menhard Feldmann hat viel geleistet für die Gemeinde, daran möchte ich anknüpfen, diesen Weg fortführen.“ Als Neuling in der Kommunalpolitik wolle er ganz offen an alles herangehen und gemeinsam mit der Gemeindevertretung gucken, was getan werden müsse.

Björn Marquardt (38): Wohnungsbau fördern

Björn Marquardt kam oft mit dem ehemaligen Bürgermeister ins Gespräch, quasi übern Gartenzaun, denn der 38-Jährige, in Stralsund geboren, wohnt im Preetzer Ortsteil Oldendorf – so wie Menhard Feldmann, der den Sessel räumte.

„Ich hab mir das gut überlegt. Aber ich denke, ich habe Zeit, mich ehrenamtlich einzubringen. Denn als Berufsfeuerwehrmann hat man einen günstigen Schichtplan“, findet der Mann, der nicht nur Kfz-Mechaniker und Bundeswehr-Soldat war, sondern auch schon beim Zoll gearbeitet hat, bevor er 2013 bei der Stralsunder Feuerwehr anheuerte.

Björn Marquardt ist 38 Jahre alt und will mit CDU-Mandat Bürgermeister in der Gemeinde Preetz werden. Quelle: privat

„Ich habe in den letzten Wochen viele Gespräche geführt, weiß von den Gemeindearbeitern, wo der Schuh drückt. Aber auch bei Kita und Landwirt habe ich vorbeigeschaut“, sagt Björn Marquardt, Vater eines fünfjährigen Sohnes. Zudem hätten ihn Gespräche mit Bürgermeisterkollegen, wie Dieter Holder aus Franzburg oder Thomas Reichenbach aus Klausdorf, bestärkt, mit dem Mandat der CDU anzutreten. Dort könne er auch mit Unterstützung rechnen.

Und was nimmt er sich vor, wenn er die Wahl gewinnt? „Ich plädiere für den weiteren Straßen- und Wegeausbau, zum Beispiel für einen Radweg nach Krönnevitz. Aber wichtig ist auch, dass wir der ganzen Hundeschiete zu Leibe rücken. Die Gemeindearbeiter haben berichtet, dass das ein großes Problem ist.“ Aber auch für die Beseitigung der Schäden im Zuge des Breitbandausbaus in jedem Ortsteil und eine gute Ausstattung der Gemeinde-Feuerwehr will sich der Brandmeister einsetzen. Wichtig ist dem CDU-Kandidatenzudem, dass der private Wohnungsbau gefördert wird, Kita und Vereine ebenso Unterstützung erhalten.

Ralph Uhlig (66): Für mehr Spielplätze

30 Jahre lang war Ralph Uhlig Staatsanwalt in Stralsund. Nun, frisch im Ruhestand, will der 66-Jährige Bürgermeister in Preetz werden. Der gebürtige Sachse, der über das Kriminalistik-Studium den Weg zum Juristen einschlug, wohnt in Schmedshagen und fühlt sich noch fit. „Ich habe freie Kapazitäten und denke, dass Kommunalpolitik eine dankbare Aufgabe ist“, sagt er bei einer Vorstellungsrunde in der Gemeindevertretung.

Wofür steht die Wählergruppe „Aktiv in der Gemeinde Preetz, die ihren Kandidaten am Sonntag ins Rennen um den Bürgermeisterstuhl schickt? „Wir wollen die bewährte Kommunalpolitik in der Gemeinde fortsetzen“, sagt Uhlig. Dennoch will man auch eigene Akzente setzen. So soll zum Beispiel im alten Dorf Schmedshagen ein Spielplatz gebaut werden. Weitere sollen folgen.

Ralph Uhlig von der Wählergruppe "Aktiv für die Gemeinde Preetz" möchte am Sonntag Bürgermeister werden. Quelle: privat

Und auch bei Ralph Uhlig taucht das Problem Hundeschiete im Wahlprogramm auf. „Ich bin selbst Hundehalter und sehe, was hier los ist. Deshalb müssen Hundetoiletten her. Und damit ist ein Behälter gemeint, in den die Leute die Tüten mit dem Hundekot stecken können. Die Gemeindearbeiter sollten die dann leicht entsorgen können.“

Den Rasern, die in der Ortsdurchfahrt keine 50 km/h fahren, soll es mit einem weiteren Geschwindigkeitsmessgeräten ans Gewissen gehen. Zwei dieser Tafeln, die je nach gemessener Geschwindigkeit mit dem lachenden oder weinenden Gesicht antworten, wurden bereits in Schmedshagen, aber auch in Preetz aufgestellt. „Ein Gerät kostet 3000 Euro. Dafür haben wir bei heimischen Unternehmen Sponsoren gesucht, um nicht den Gemeindehaushalt zu belasten. Die ersten Geräte hat Mathias Gabel bezahlt. Jetzt kommt ein drittes dazu, für das Thomas Giese das Geld gibt. Demnächst rechnen wir übrigens mit einer genauen Auswertung der Messdaten.“

Alexander Heinsius (60) macht Quartett komplett

Alexander Heinsius tritt am Sonntag zur Bürgermeister-Wahl in Preetz an. Quelle: Ines Sommer

Alexander Heinsius steht als Einzelbewerber auf dem Preetzer Kandidatenzettel. Der 60-jährige Pensionär, einst Marine-Soldat in Parow, ist kein Unbekannter. Zwar war er wie die anderen drei Kandidaten für den Bürgermeisterstuhl bisher noch nicht im Preetzer Gemeindeparlament aktiv, dafür hat er ein Aktionsbündnis für mehr Verkehrssicherheit im Wohnpark Schmedshagen gegründet.

Die Initiative bat um die Sicherstellung des verkehrsberuhigten Bereiches im Wohnpark gemäß dem aufgestellten Verkehrszeichen (die OZ berichtete). Allerdings hat der Landkreis als Untere Verkehrsbehörde diese Anordnung inzwischen als Fehler betrachtet und zurückgenommen.

Gern hätten wir darüber berichtet, was Alexander Heinsius in der Gemeinde in Angriff nehmen möchte, wenn er am Sonntag zum Bürgermeister gewählt wird. Allerdings lehnte er ein Gespräch mit der OZ ab.

Von Ines Sommer