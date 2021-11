Preise im Wert von 6700 Euro: Machen Sie mit bei der MV-Quiz-Olympiade

Rostock

Wer in Mecklenburg-Vorpommern lebt oder dieses Fleckchen Erde besucht, weiß natürlich: MV ist das tollste Bundesland Deutschlands. Es gibt Strände, schöne Städte, hier leben nette Menschen und es lässt sich jederzeit ans Meer fahren. Was will man mehr?!

Sind Sie ein echter MV-Kenner?

Wissen Sie alles? Super. Aber wie sieht es mit Ihrem Fakten-Wissen um unsere Gegend aus? Stellen Sie es unter Beweis und machen Sie mit bei unserer großen MV-Quiz-Olympiade!

So läuft die MV-Quiz-Olympiade

Vom 8. bis 21. November veröffentlichen wir jeden Morgen um 9 Uhr ein Quiz mit einem regionalen Bezug. Wir stellen Ihnen drei Fragen, die Wissensgebiete reichen von Stadt- bis Star-Wissen. Mit richtigen Antworten sammeln Sie jeden Tag Punkte, um am Ende als Olympia-Sieger hervorzugehen. Und da der olympische Gedanke zwar zweifellos ehrenwert ist, ein gewisser materieller Ansporn aber ebenfalls schön, gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen.

Die Preise der MV-Quiz-Olympiade

Platz 1: Ein Aida-Reisegutschein im Wert von 1700 Euro

Platz 2 – 4: Jeweils 1000 Euro

Platz 5 & 6: Jeweils 500 Euro

Platz 7 – 17: Jeweils 100 Euro

Jetzt direkt mitmachen, hier geht’s zum Quiz.

Von OZ