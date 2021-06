Stralsund

Bei Amazon Prime ist der mit fünf Oscars prämierte Film „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ mit Elizabeth Taylor, Richard Burton und George Segal in den Hauptrollen für Zuschauer ab 16 Jahren freigegeben. Für die Premiere im Theater Vorpommern am Sonnabend in Stralsund gab es keine Altersbeschränkung. Obwohl das Stück eigentlich nur so von sexistischen und Kraftausdrücken strotzt. Aber das ist original Edward Albee (1928-2016). Der Amerikaner schrieb es Anfang der 1960er-Jahre. Es wurde offenbar zum Weltbestseller, eben weil es in schonungsloser Offenheit beschreibt, was sich hinter manch glitzernder Familienfassade verbirgt: das Chaos menschlicher Beziehungen.

Eine Story, bei der alle Tabus fallen

In „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ treffen sich zwei Ehepaare nach einer Party nachts um zwei Uhr. Es sind die Eheleute Martha und George. Sie ist die Tochter des Präsidenten der Provinzuniversität von Neukarthago, er der dortige Geschichtsdozent. Eingeladen haben sie den jungen Biologieprofessor Nick und dessen Frau Süsse, die noch neu in der Stadt sind. Es dauert nicht lange und nach erheblichem Gin- und Wodkagenuss haben sich alle so richtig in der Wolle. Und das nicht nur verbal. Es wird keine Beleidigung ausgelassen, um den anderen zu demütigen. Alle Tabus fallen.

90 Minuten Power-Play überzeugen das Publikum

Reinhard Göber verabschiedet sich mit „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ nach fünf Jahren Engagement als Oberspielleiter Schauspiel vom Theater Vorpommern. Er hat dieses Stück schon einmal inszeniert, erzählte er, nämlich 1993 am Theater Oberhausen. Damals hatte es noch fast drei Stunden Länge. Unter Corona-Bedingungen durfte es diesmal nur 90 Minuten lang sein. Trotzdem bekamen die vier Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne am Ende reichlich Applaus von den knapp 100 Zuschauern im Stralsunder Großen Haus. Und das zu Recht, denn das Bühnendrama bot ihnen trotz der Kürze noch einmal viele Gelegenheiten, als Schauspielerin oder Schauspieler richtig Gas zu geben.

Claudia Lüftenegger und Friederike Serr spielen die Ehefrauen Martha und Süsse. Die Rollen von George und Nick wurden mit Tobias Bode und Mario Gremlich hervorragend besetzt. Auch Letztere verlassen zum Spielzeitende das Theater Vorpommern. Beide haben inzwischen Engagements an anderen Häusern in Deutschland, wie Reinhard Göber mitteilte.

Der scheidende Schauspielchef nutzte die Gelegenheit, allen zum Premierenschluss noch einmal herzlich zu danken. Dabei erinnerte er an so manche Rolle, mit denen sich die beiden Männer beim Publikum eingeprägt haben dürften: Mario Gremlich unter anderem als überragender „Hamlet“, Tobias Bode als „Woyzeck“. Mit Letzterem ist er übrigens noch einmal am 23. Juni auf der Stralsunder Bühne zu erleben.

Besondere Broschüre zum Abschluss

Göber machte auch Werbung für eine Broschüre, die soeben im Verlag Theater der Zeit erschienen und im Theater Vorpommern zu haben ist. Sie enthält noch einmal alle Inszenierungen in Wort und Bild, die während der neunjährigen Intendanz von Dirk Löschner gezeigt wurden. Der jetzt ebenfalls scheidende Theaterleiter begann 2012 übrigens mit einem Schauspiel, das ebenfalls aus der Feder von Edward Albee stammt: „ Die Ballade vom traurigen Café“. Damals wie heute in einer der Hauptrollen: Claudia Lüftenegger.

Weitere Aufführungen von „Virginia Woolf“ Die nächsten Termine für Aufführungen von „Virginia Woolf“: 18. Juni, 19.30 Uhr in Greifswald (Premiere); 24. Juni, 19.30 Uhr in Stralsund; 27. Juni, 18 Uhr in Greifswald

Von Reinhard Amler