Stralsund

„Einzigartig“ und „besonders“ – diese Worte werden im Verlauf des Pressegesprächs zu den Stralsunder Orgeltagen 2020 oft fallen. Die Vorfreude auf das Ereignis ist bei allen Beteiligten groß. Eine Woche lang werden die drei historischen Monumentalorgeln der drei großen Stadtkirchen St. Marien, St. Nikolai und St. Jakobi im Mittelpunkt stehen. Der Höhepunkt und gleichzeitig der Auftakt der Orgeltage wird die Weihe der Jakobiorgel in der Kulturkirche St. Jakobi am 19. September sein. Dann wird das Instrument erstmals für die Öffentlichkeit erklingen.

Stralsund wird Orgelstadt

Nach über vier Jahren Bauzeit und 2,4 Millionen investierten Euro ist das Instrument fertigstellt. Und damit erfüllt sich der große Wunsch des einstigen Vorsitzenden der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Professor Gottfried Kiesow, von der „Orgelstadt Stralsund“.

Carsten Schwarzlose, Geschäftsführer der SES, Oberbürgermeister Alexander Badrow, Kirchenmusikdirektor Matthias Pech und Steffi Behrendt, Leiterin des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien, (v. l.) stellen das Programm der Stralsunder Orgeltage 2020 vor. Quelle: Miriam Weber

Mit der Stellwagen-Orgel in St. Marien, der Buchholz-Orgel in St. Nikolai und nun der Jakobiorgel in St. Jakobi gibt es gleich drei bedeutsame „Königinnen der Instrumente“ am Sund. „Eine einmalige Situation“, wie Matthias Pech, Kirchenmusikdirektor in St. Nikolai, überzeugt ist. Er stellte gemeinsam mit Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU), Steffi Behrendt, Leiterin des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien, und Carsten Schwarzlose, Geschäftsführer der Stadterneuerungsgesellschaft (SES), das Programm der Orgeltage vor.

„Wir bieten eine große Bandbreite“, versichert Steffi Behrendt. „Da ist sowohl für eingefleischte Orgelfans als auch für jene, die das erste Mal mit Orgelmusik in Berührung kommen, etwas dabei.“ Sie bedankte sich für das Engagement von Martin Rost, Kantor in St. Marien, und Matthias Pech, die maßgeblich für die Zusammenstellung des Programms verantwortlich waren.

Alle gemeinsam an einem Strang

Das Schöne sei, dass unter anderem alle drei Kirchen, die Stadt und das Baltische Orgelzentrum zusammengearbeitet haben. Alle drei Instrumente werden erklingen, bei Konzerten und täglichen Matineen, bei Orgelnacht und Stummfilm und bei Konzerten für Kinder und Erwachsene.

Wegen der aktuellen Einschränkungen wird es bei den Konzerten nur eine begrenzte Anzahl für Besucher geben. „Wir haben uns deshalb entschlossen, dass wir die Weihe der Jakobiorgel, die am 19. September um 17 Uhr sein soll, per Livestream übertragen und so allen Interessierten die Möglichkeit bieten, dabei zu sein“, verrät Steffi Behrendt. Zu sehen ist die Übertragung unter anderem auf der Internetseite der Hansestadt und bei Facebook. Die Orgelweihe selbst wird im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes stattfinden.

Konzerte für Fans und „Neulinge“

Am Sonntag, 20. September, wird ebenfalls um 17 Uhr zu einem Festkonzert in die Jakobikirche eingeladen. Dann wird Magnus Kjellson aus Göteborg das Instrument spielen. Am Montag, 21. September, steht die Stellwagen-Orgel der Marienkirche bei einer Matinee und einem Konzert am Abend im Mittelpunkt, gespielt wird die Orgel von Krzysztof Urbaniak aus Lodz. Nach der Matinee am Mittwoch, 23. September, in St. Nikolai werden am Abend Matthias Pech und Schlagzeuger Wieland Möller aus Berlin gemeinsam an der Orgel zum Stummfilm „Der Golem, wie er in die Welt kam“ improvisieren.

Ein besonderes musikalisches Ereignis jagt in dieser Woche das nächste, doch ein Konzert sticht hervor, denn da stehen die Jüngsten im Mittelpunkt. Am 24. September wird um 15 Uhr zum Kinder-Orgelkonzert „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew in die Nikolaikirche eingeladen. Während Matthias Pech an der Orgel sitzt, wird Gemeindepädagogin Regine Thomas die Geschichte erzählen, allerdings in der humorvollen Fassung von Loriot.

Orgelnacht in allen drei Kirchen

Eine Orgelnacht, in der von einer Kirche zur anderen gewandelt wird, läutet das Wochenende ein. Alle drei Orgeln werden an diesem Abend erklingen. Ihren Abschluss findet die Festwoche mit einem Konzert am Sonntagabend in St. Jakobi.

Doch in der Woche gibt es nicht nur Musik. Denn Orgelbaumeister und -restaurator Kristian Wegscheider wird in der Woche immer wieder Führungen zur Jakobiorgel anbieten.

Die Orgel in der Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund ist nach über vier Jahren Bauzeit fertig gestellt und wird am 19. September eingeweiht. Quelle: SES

Mit den Stralsunder Orgeltagen und vor allem der Weihe der Jakobiorgel findet ein Mammutprojekt, in dessen Verlauf es viele Diskussionen gegeben hatte, nun ein glückliches Ende. In den vergangenen Jahren hatte sich die Restaurierung des barocken Instruments, dessen Gebäude im Jahr 1741 vom Stralsunder Bildschnitzer Michael Müller angefertigt wurde, nicht immer einfach gestaltet. 1877 war der lokale Orgelbauer Friedrich Albert Mehmel beauftragt worden, die vorhandene Orgel umzubauen und zu erweitern. Mehrere Reparaturen und Schäden durch den Zweiten Weltkrieg sowie anschließende Plünderungen sorgten dafür, dass am Ende von den einst über 4000 Pfeifen der Mehmel-Orgel nur noch 300 übrig blieben. Also stand anfangs die Frage im Raum, wie viel Mehmel steckt noch in der Mehmel-Orgel? Nun heißt die Orgel schlicht Jakobiorgel und trägt damit auch den Debatten Rechnung.

Wiederholung dringend gewünscht

Angesichts der Schönheit, die die Jakobi-Orgel heute ist, sind alle Diskussionen verstummt. „Man muss einfach mal in die Mitte der Kirche gehen und sich dann umdrehen. Das ist ergreifend und beeindruckend“, sagt Alexander Badrow. Er sei „überglücklich“ und freue sich darauf, wenn er die Orgel das erste Mal hört.

„Wir wünschen uns, dass die Orgeltage in den kommenden Jahren ihre regelmäßige Fortsetzung finden“, erklärt Steffi Behrendt. Denn mit diesem Orgel-Trio habe die Hansestadt ein zusätzliches riesiges Pfund, mit dem man europaweit wuchern könne.

Info: Das komplette Programm ist unter www.stralsunder-orgeltage.de zu finden. Karten für die drei Konzerte, bei denen Eintritt gezahlt werden muss, sind über Reservix oder in der Nikolai- und der Jakobikirche erhältlich.

Von Miriam Weber