Premiere für die große Runde des Sports in Stralsund

Diese Premiere wird mit Spannung erwartet: Stralsund führt eine große Runde des Sports ein. Soll heißen, alle Vereine, aber auch Sportinteressierte ohne Vereinsbuch können mitreden. Die erste Gelegenheit dazu gibt es am Dienstag, dem 4. Februar, um 19 Uhr im Stralsunder Rathaus.

Im Oktober beschlossen – jetzt umgesetzt

Im Oktober des letzten Jahres hatte FDP-Mann Ralf Klingschat einen entsprechenden Antrag in die Stralsunder Bürgerschaft eingebracht. Der Geschäftsmann, den viele auch als erfolgreichen Stralsunder Gewichtheber kennen, plädierte für eine große Runde des Sports. „Wir wollen eine Plattform für Diskussion und Austausch schaffen. Der Oberbürgermeister sollte zweimal im Jahr zu dieser Runde einladen, in der dann Ideen, aber auch Probleme angesprochen werden. Außerdem wären so alle über anstehende Investitionen informiert“, erklärte er.

Ein besonderes Gewicht habe der Sport von Kindern und Jugendlichen. Dabei gehe es auch darum, effektive Strukturen zu entwickeln, um junge Talente länger als in der Vergangenheit an unsere Stadt zu binden. Die Mehrheit sah das auch so und stimmte am 6. Oktober für die neue Sportrunde.

Vorstellungsrunde zum ersten Treffen

„Das erste Treffen wollen wir dazu nutzen, die Verwaltung vorzustellen, gerade, was den Sportbereich betrifft. So kennt man künftig seine Ansprechpartner“, erklärte Sonja Gelinek, Leiterin des Amtes für Schule und Sport, im letzten Stralsunder Sportausschuss. Die Runde sei offen für alle, auch Leute, die nicht im Verein organisiert sind. Geplant ist ebenso die Vorstellung des Sportbundes der Hansestadt. Und natürlich bekommen auch die Teilnehmer die Möglichkeit sich vorzustellen.

Über wichtige Sanierungs- und Neubauvorhaben wird informiert. „Wir wollen auch unsere ersten Ideen präsentieren. Da geht um den Tag des Sports oder ,Open Sundays’ vor. Mehr will ich aber noch nicht verraten. Wichtig ist, dass wir eine Plattform schaffen, so dass wir miteinander ins Gespräch kommen“, so die Amtsleiterin. Sicher werden die Anwesenden auch so manche Frage haben. Deshalb wird ein Moderator das Ganze in die richtigen Bahnen lenken.

Sporthalle auf der Mahnkeschen Wiese viel diskutiert

Im Ausschuss wurde unter anderem angeregt, über die Nutzung des Jahnsportstätte oder über solche Vorhaben wie die Sporthalle an der Mahnkeschen Wiese zu informieren. „Wir werden so gut wie möglich Rede und Antwort stehen. Aber einzelne Probleme wie beim möglichen Bau der Sporthalle auf der Mahnkeschen Wiese wollen wir beim ersten Mal noch nicht beleuchten“, so Sonja Gelinek.

Und das hat neben dem Zeitaspekt am Kennenlern-Abend folgenden Hintergrund: Die Verwaltung hat im Zuge der Sporthallen-Debatte eine Fortschreibung der Sportstätten-Entwicklungsplanung angeregt. Die wäre eigentlich erst später dran, soll aber nun vorgezogen werden. Erst danach wolle man die Entscheidung zur Mahnkeschen Wiese treffen, um das Vorhaben in den Gesamtplan einzuordnen, meinte die Amtsleiterin sinngemäß.

Sportstätten-Entwicklungsplanung soll fortgeschrieben werden

Während Maria Quintana Schmidt ( Die Linke) das nachvollziehen konnte, hatte Michael Philippen von der Fraktion Bürger für Stralsund ein Problem damit. Ihm dauere das zu lange, denn schon im April 2019 hatte seine Fraktion den Bau einer Drei-Felder-Halle mit reichlich Publikumspotenzial angeregt (die OZ berichtete). „Die Stadt schreit nach einer Halle. Wenn wir jetzt wieder nur reden, dauert es noch länger. Und wir finden, wenn wir jetzt die Chance haben, mit Förderung etwas zu bauen, dann was Vernünftiges. Lasst uns doch Nägel mit Köpfen machen...“

Ralf Klingschat, der als Vize-Ausschuss-Chef übrigens die Sitzung leitete, regte an, schon in der März-Sitzung des Sportausschusses die Fortschreibung der Sportstätten-Entwicklungsplanung zu diskutieren. „Das könnte bis zum Sommer in den Gremien weiterlaufen, so dass die Bürgerschaft im Herbst beschließen kann“, verteidigte Dr. Gelinek ihre Linie. „Dann kennen wir genau die Bedarfe und passen das an die Gesamtplanung an.“

