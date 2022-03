Stralsund

Zauberei; eine Insel der Seligkeit als Luststätte einer schier unersättlichen Liebhaberin; eine Lovestory mit vielen Beteiligten und voller Verwicklungen. Und vor allem natürlich eine bewegende, sehr berührende, oft magisch genannte Musik mit Arien, denen man beim Zuhören wünscht, sie mögen nie enden. All dies bietet das Theater Vorpommern mit Händels Oper „Alcina“, die am Wochenende (Freitag) in Stralsund ihre umjubelte Premiere feierte.

Zweifellos ein mutiger Schritt des mit Händel-Opern weniger erfahrenen Theaterorchesters, gerade dieses Werk anzusetzen, eine Ballettoper, hier ohne Ballett, geleitet von Generalmusikdirektor Florian Csizmadia vom zweiten Cembalo aus.

Eine Ballettoper ohne Ballett – Theaterorchester meistert Barock-Neuland

Der Mut hat sich gelohnt: Kann man im ersten Teil des Abends die Barock-Unerfahrenheit des Orchesters noch durchhören, wenn der Schreit-Takt der Begleitung zuweilen etwas monoton und unbeseelt die schönsten seelenvollen Arien untermalt, statt in eigenen Spannungsbögen mitzuschwingen, so haben nach der Pause die Sänger (allen voran Antje Bornemeier in der Titelpartie und Katarzyna Rabuszuk als Morgana) und das Orchester zur eindrucksvollen und hinreißenden Ensembleleistung zusammengefunden.

„Alcina“ aus dem Jahre 1735, beruhend auf Episoden im Versepos „Der rasende Roland“, ist eine der letzten von 42 Opern Händels, zu seinen Lebzeiten besonders erfolgreich, bevor sie zwei Jahrhunderte vergessen wurde. Kurz danach gab der Komponist seine jahrelangen Versuche auf, die italienische Oper in England durchzusetzen: Historisch waren die Zeiten der aristokratischen Prunkoper vorbei, doch vor seinem Abgang von der Weltbühne zeigte das „Genre“ nochmal richtig, was alles möglich war, wenn ein Genie es bearbeitete.

Georg Friedrich Händels „Alcina“ „Alcina“ ist eine von mehreren “Zauberopern“ Georg Friedrich Händels (1685-1759) und eine der letzten seiner insgesamt 42 Opern. Die Story beruht auf Motiven aus dem Versepos “Orlando furioso“ (“Der rasende Roland“) von Ludovico Ariost. In Italien gab es zahlreiche dramatische Bearbeitungen des Stoffes, darunter auch schon Opern: 1725 von Antonio Marchi (1670-1725) und 1728 von Riccardo Broschi (1698-1756). Als Autor des Librettos der letzteren Fassung, das Händels Grundlage wurde, wird häufig Antonio Fanzagli genannt. Diese Vermutung ist jedoch umstritten. Barock und Gegenwart treffen in einem vom Theater Vorpommern eigens für seine Opernproduktion entwickelten Spiel „Opera Escape 2.0“ als teil digitale, teils analoge Vertiefung des Opernerlebnisses zusammen, zu spielen jeweils nach einer Vorstellung.

Die Handlung von „Alcina“ – Lust gegen Tugend

Diese Musikgeschichte könnte uns eigentlich egal sein, wir wollen ja nur ihre Frucht genießen. Aber der gleiche Vorgang wiederholt sich in „Alcina“ auf der Bühne, nur ist statt der Operngeschichte hier die Liebe das Thema; und die wird am Ende auf rigorose Weise beschnitten.

Ein abtrünniger Verlobter, der junge Krieger Ruggiero, ist den Verlockungen der Zauberin Alcina erlegen. Seine vormalige Verlobte Bradamante hat sich beherzt in Männerkleidung und mit ihrem Helfer Melisso auf die Suche gemacht und will den „verzauberten“ Ruggiero aus dem Lustkreis der Alcina befreien. Das gelingt natürlich am Ende, denn Melisso hat selbst einen Zauberring dabei.

Weil aber die Gefahr auf der Insel der Zauberin groß ist, geht man mit List und Täuschung vor, gibt falsche Versprechen, nährt falsche Hoffnungen, auch auf Liebe. Daher ist beim Happy-End, wenn fröhlich gesungen wird, dass alles Übel sich zum Guten wendet, überhaupt nichts heil und happy. Regisseurin Geertje Boeden hat diesen Zwiespalt härter aufgerissen. Die umständlichen Auflösungs-Kämpfe der Konfliktlagen hin zum guten Ende verwischt sie und zeigt eine andere Geschichte, in der zwei Auffassungen von Liebe kollidieren.

Auf der einen Seite steht ein Lustprinzip des Liebesrauschs und Liebeswahns, dem man sich bis zur Erschöpfung hingibt, auf der anderen Seite ein Tugendprinzip, das auf Ehe, Pflicht und Anstand pocht. Spätestens, als am Ende alles „gut“ wird und der Ehering prahlerisch hochgereckt wird wie eine Beute oder vorteilhafter Vertrag, wird dies sehr deutlich. Der letzte Kampf zielt nicht mehr auf Befreiung, sondern auf Vernichtung des „Alten“, der Leidenschaft: „Befreiung“ ist lediglich der Schritt in eine neue Unfreiheit.

Dieses Umdeutungs-Spiel macht, neben der Musik, den zweiten Teil des Abends zum stärkeren. Aber auch der erste, in dem all die Konstellationen, Verwicklungen und Intrigen umständlich aufgebaut und entfaltet werden, ist interessant.

Spielraum wird zum lebendigen Gemälde

Bühnenbildnerin Sarah Antonia Rung hat die Bühne mit transparenten Tüchern gerahmt, und je nach Stimmungslage (vorwiegend der Zauberin) verwandeln Scheinwerfer die jeweilige Farbigkeit des gesamten Spielraums, als sei er ein virtuelles, lebendiges Gemälde. Eine jeweils imposante Welt des Scheins, wie sich später bei der Dekonstruktion dieser Mixtur aus lebensfroh-erotischem Schlaraffenland und aufkommenden Wehungen von Dekadenz zeigt, in der jener von zwei Frauen umkämpfte Held Ruggiero (Pihla Terttunen mit sanfter Ausstrahlung) dauererschöpft wankend von Liebesdienst zu Liebesdienst schlurft.

Das Rätsel von Echtheit und Manipulation

Bradamantes (Elena Tasevska) Begleiter Melisso (Jovan Koščica) ist in dieser Fassung zum „Wissenschaftsoffizier“ geworden, statt des Zauberrings hat er eine Handlampe, mit der er wie der ewige Dr. Who die Welt untersucht und verändert. Dass Morgana und Melisso in tiefschwarzer Uniform und waffenklirrend in diese bunt, schräg und friedlich wirkende Welt der Liebes-Fantasien eindringen, lässt früh Düsteres ahnen. Und wenn Ruggiero in seiner Arie die quälende Ungewissheit beklagt, was in diesem Spiel echt und was manipuliert, dann erleben wir die Situation des von vielen virtuellen Realitäten bedrängten modernen Menschen.

Von Dietrich Pätzold