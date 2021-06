Göhren

Der Göhrener Regisseur Christoph Eder hat das geschafft, wovon sämtliche Politiker, Vereine und Initiativen wohl nur träumen. In 96 Filmminuten hat er zusammengefasst, was auf der Insel Rügen in vielen Orten schiefläuft, zur Diskussion über die Themen Selbstbestimmung, Ausverkauf und Entwicklungsziele im Tourismus aufgerufen und zugleich ein glühendes Plädoyer für die Demokratie gehalten.

Der im Ostseebad Göhren entstandene und mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ feierte am Wochenende in Göhren, Bergen und Frankenthal Premiere. Für Christoph Eder ist das Waldkino in Göhren übrigens ein besonderer Ort: „Hier bei Peter im Kino habe ich bei meinem ersten Ferienjob Kinokarten abgerissen, für Tomb Raider“, erzählt er. „Schon damals hab’ ich überlegt, wie es wohl sein müsste, einen eigenen Film zu zeigen.“ Nun ist es soweit.

Sie starteten den Protest gegen die Vorhaben des Großinvestors im Außenbereich der Gemeinde Nadine Förster und ihr Vater Bernd Elgeti Quelle: Stefan Sauer

Was ist gut für einen Ort?

Worum geht es in „Wem gehört mein Dorf?“. Ganz knapp zusammengefasst: um die Entwicklung des Ortes Göhren unter dem Einfluss von Großkapital. Über Abgeordnete, die mehrheitlich Beschlüsse eines Investors durchwinken, obwohl die Auswirkungen für den Ort mehr als umstritten sind. Unterschiedliche Perspektiven, was den Ort voranbringt. Und um eine Gruppe von Menschen, die mit einer Bürgerinitiative zur Kommunalwahl antritt, um etwas zu verändern.

Investor Wilfried Horst prägt den Ort

Der heute 33-jährige Christoph Eder ist in Göhren aufgewachsen ( „Sohn von Meister Eder. Den kennt man halt“), dank Aufnahmen aus dem Familienarchiv können sich auch jüngere Menschen ein Bild vom Göhren der frühen Nachwendezeit machen. Eine „in grau gehüllte Goldgrube“, schlaglochdurchwirkte Straßen aber auch unbeschwerte Badefreuden und eine Landschaft, die den Atem stocken lässt, so schön ist sie. Heute ist Göhrens Gesicht ein anderes, insbesondere der millionenschwere Investor Wilfried Horst prägt mit seinen Bauvorhaben den Ort.

Gesche Krohn (Bürger für Göhren) mit Bürgermeister Torsten Döring (SPD) Quelle: Stefan Sauer

Warum sind die Bäume am Nordhang weg?

„Ich habe vieles nicht verstanden“, sagt Eder zur Motivation, den Film zu drehen. „Warum sind die Bäume am Nordhang auf einmal weg? Warum steht dieses Parkhaus da? Warum entscheidet der Gemeinderat so?“ Eder war nicht der einzige, der sich diese Fragen stellte, der Film begleitet einen Machtwechsel in der Gemeinde.

Dabei gibt er nicht nur der Bürgerinitiative „für ein lebenswertes Göhren“ um Bernd Elgeti (68) und seiner Tochter Nadine Förster (42) das Wort, auch die „Vier von der Stange“, vier Abgeordnete, die mit ihrer Mehrheit stets für die Projekte des Großinvestors stimmten, erzählen über ihre Motive und werden im Alltag begleitet.

Gruppenbild zur Premiere: Nadine Förster, Bürgermeister Torsten Döring, Regisseur Christoph Eder, der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Pester und Bernd Elgeti. Quelle: Stefan Sauer

„Es muss auch mal etwas so bleiben dürfen“

„Göhren ist ein attraktiver Ort geworden“, betont Edwin Kopplin, einer der „Vier von der Stange“, wie die vier Abgeordneten im Ort genannt wurden. „Wir haben Angst, dass unser Göhren Stück für Stück verschwindet“, sagt hingegen Nadine Förster. „Wir wollen nicht alles verhindern, wir wollen aber eine behutsame Entwicklung.“ Und: Es müsse auch mal etwas so bleiben dürfen, wie es ist, sagt sie sinngemäß im Film. Mit dem Grundstück der Familie im Außenbereich jedenfalls solle „einfach nichts“ passieren.

Emotionen kochen hoch

Die Premiere im Kino auf dem Regenbogencamp in Göhren wurde von Szenenapplaus begleitet. Überwiegend, aber nicht nur für die Einstellungen mit der Bürgerinitiative übrigens, erster Gradmesser für die Brisanz des Themas. Die anschließende Diskussion verlief emotional.

„Mutig und toll“ finde sie den Film, meint Ingrid Günther aus Göhren. „Ich glaube das wird etwas bewirken“. Eine Zuschauerin, die aus Göhren stammt und namentlich nicht genannt werden will, beklagt hingegen „bigottes“ Verhalten bei der angedachten Vergabe von Wohnraum möglichst nur an Einheimische. „Warum darf denn jemand nicht hierherziehen und eine Wohnung bauen?“, fragt sie. „Das entspricht doch nicht dem weltoffenen Bild, was Göhren bieten will.“

Investor Wilfried Horst vor dem Bauschild des Santé Royale. Quelle: Stefan Sauer

Die Holzung des Nordhangs sei „eine Schande“, ist Nicola Böß aus Braunschweig überzeugt, die seit 1991 regelmäßig nach Göhren kommt. „Und dann die Pläne der sogenannten Klinik. Von wegen. Sogar in der Braunschweiger Zeitung wurde für das Luxus-Hotel geworben.“ Das kürzlich eröffnete Hotel Santé Royale wurde zunächst im Ort als Klinikprojekt vorgestellt, eröffnet wurde ein Gesundheitshotel. Der Investor kommt aus München, Wilfried Horst gehört das Grundstück. Ein Aspekt, den Produzent Marcel Lenz in der Diskussion aufgreift. „Die Art und Weise wie Investitionen in Ost und West stattgefunden haben, unterscheidet sich“, meint er. „Bei den Menschen ist der Frust da, vieles nicht gewusst zu haben. Wir sind nicht kapitalistisch sozialisiert.“

Ziel des Regisseurs: Denkanstöße geben

Eine geballte Ladung Themen also, die das emotionale Gefüge auf der Insel auf den Punkt treffen. Wie positioniert sich denn der Regisseur dazu?. „Ich bin Filmemacher, kein Politiker – und eine Patentlösung habe ich auch nicht in der Tasche“, so Christoph Eder. „Wichtig ist mir aber, die Diskussion anzuregen. Ich denke schon, dass gemeinsame Lösungen für Rügen gefunden werden müssen, auch gerade fernab des Tourismus. Die Digitalisierung zum Beispiel muss vorangetrieben werden, dann kann man vielleicht viele Berufe auf Rügen ausüben.“

Im Ort Göhren hat sich mit der Kommunalwahl 2019 einiges verändert. Der Bürgermeister Wolfgang Pester hatte sich mit einem bitteren Fazit über das Abstimmungsverhalten in der Gemeindevertretung („Hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können“) nicht wieder zur Wahl aufstellen lassen. Die Bürger für ein lebenswertes Göhren sind im Gemeinderat mit drei Stimmen vertreten. Auf der „Stange“ sitzen nur noch zwei. Die Auseinandersetzungen um Bauvorhaben sind damit allerdings noch nicht beendet.

Im Kino Göhren feierte der Film Premiere. Quelle: Stefan Sauer

Auseinandersetzungen gehen weiter

„Im September erwarten wir eine juristische Entscheidung bezüglich des Parkhauses“, so der jetzige Bürgermeister Torsten Döring (SPD). „Wir haben früher in der Gemeinde über den Parkplatz 80 000 Euro eingenommen. Nun ist das Gelände des Parkhauses an Herrn Horst verpachtet. Für 20 000 Euro im Jahr.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In einem anderen Punkt ist die Gemeinde bereits einen Schritt weiter: „Die Umwandlung von Miet- zu Ferienwohnungen muss jetzt über unseren Tisch gehen“, so Döring. „Viele ältere Einwohner sterben. Manchmal haben die Nachkommen kein Interesse an der Immobilie oder müssen die anderen ausbezahlen. Dann wird die Immobilie verkauft“ Das geschehe dann oft meistbietend an einen Makler.

Für Investoren sind Ferienwohnungen aber attraktiver als Mietwohnungen. Ein weiteres Problem, das der Film aufgreift. Der Film startet ab 12. August im regulären Kinoprogramm. Kleinere Kinos zeigen ihn bereits früher. Informationen unter: www.wemgehoertmeindorf.de

Von Anne Ziebarth