Prerow: „Cartoonair“ zeigt Karikaturen unter freiem Himmel

Renate Alf ist dabei. Sie gehört zu den Karikaturisten, die ab Sonnabend ihre gut 270 wetterfesten Bilder in Prerow zeigen – unter freiem Himmel im Garten des Kulturkatens. Dort sind sie dem Darßer Sommer ausgesetzt: Regen, Wind und pralle Sonne. Bis zum 20. September.

Es ist die 13. Folge eines Festivals, das stets thematisch umklammert ist. War es üblicherweise ein Motto, so sind es nun, dank Corona, zwei. Da sind „Ab-in die-Natur-Cartoons“ zu sehen, Motive, die „mit der Natur spielen“, so der Berliner Ausstellungsmacher Wolfgang Kleinert (66), oder „Motive zum Verhältnis vom Menschen zu seiner Umwelt.“ Als Sonderteil kommen 50 „Corona-Cartoons“ ins Ostseebad, weil „Corona und Natur irgendwie nicht voneinander zu trennen sind.“

Renate Alfs Zeichnungen zu verschiedenen Themengebieten waren bereits öfter in Prerow zu sehen. Die 64-Jährige lebt seit zehn Jahren in Weimar und stammt ursprünglich aus Göttingen ( Niedersachsen). Seit beinahe vier Jahrzehnten ist sie als Cartoonistin selbstständig und zog mit ihrem Mann vier Kinder groß. Beim Gespräch via Telefon um elf Uhr vormittags sagt sie unter anderem, was sie fassungslos und was sie froh macht.

Renate Alf Quelle: privat

Haben Sie heute schon gezeichnet?

Ich arbeite jeden Tag, heute morgen habe ich ein Bild koloriert.

Waren Sie persönlich schon mal in Prerow?

Erst einmal für ein Wochenende. Es war total schön, aber zu kurz. Nun komme ich wieder – ab dem 12. Juli bin ich für eine Woche in Prerow beim Cartoonair-Festival.

Sind Sie zeichnerisch politisch ambitioniert?

Ich zeichne nichts Tagespolitisches. Meine Themen liegen eher bei Familie, Kindergarten und Schule. Das sind dann auch Bilder, die längere Zeit aktuell sind oder auch bleiben.

Wo haben Sie Ihr Handwerk erlernt?

Ich bin Autodidaktin. Schon als Kind habe ich viel gezeichnet und gemalt. Ich habe Biologie und Französisch auf Lehramt studiert, aber nach dem Referendariat habe ich mich schnell für den Beruf als Cartoonistin entschieden.

Sind Sie diesbezüglich familiär vorbelastet?

Also da gab es eine Tante, die Ölbilder gemalt hat; und mein Vater liebte Cartoons, etwa von Loriot oder von Steinbeck.

Wie bleibt man zeichnerisch so lange wie Sie wach?

Mein Job ist interessant und macht Spaß. Er ist viel entspannter für mich als der Lehrerberuf, der wirklich anstrengend ist. Ich kann am Schreibtisch sitzen, mir die Zeit einteilen, was wichtig war, um meine Kinder großzuziehen.

Und dann beobachten Sie die Menschen und zeichnen, was Sie gesehen haben?

Das kommt nur selten vor. Ich spiele meist am Schreibtisch mit den Themen.

Wann wissen Sie, dass ein Bild gelungen ist?

Das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es sofort ein Kribbeln im Bauch und ich weiß dann, dass es passt. Oft lasse ich Skizzen auch liegen, manchmal mehrere Wochen, und betrachte sie nach dem Ablagern kritisch. Mitunter verändere ich sie dann hier und da.

Welche Karikaturisten schätzen Sie besonders?

Sehr gern mag ich zum Beispiel die Bilder von Beck, von Hauck & Bauer oder von Petra Kaster.

In diesem Jahr wird 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Ein Thema für Sie?

Nicht zeichnerisch. Aber ich betrachte gern spannende Unterschiede zwischen Ost und West, zum Beispiel Mentalitätsunterschiede, die es aber bei den jüngeren Leuten nicht mehr so gibt.

Wie beschreiben Sie ihren Stil?

Ich zeichne sehr knapp, so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Frei nach dem Motto: Weniger ist mehr. Die Aussage der Bilder muss möglichst sofort erkennbar sein.

Was macht Sie wütend?

Wenn ich sehe, wie sich der amerikanische Präsident Donald Trump verhält und die Leute ihn trotzdem wählen, bin ich fassungslos.

Und was macht Sie froh?

Meine Familie, meine Enkel – oder Tage am Meer.

Workshops, Shows & Veranstaltungen Das 13. Karikaturen-Freiluft-Festival „ Cartoonair am Meer“ in Prerow ist vom 27. Juni bis zum 20. September geöffenet. Täglich von 11 bis 19 Uhr. Eintritt: 2,50 Euro Shows & Veranstaltungen 9. Juli, 20 Uhr Abendshow: Bernd Gieseking „Ja klar, ich bin schuld!“ 14. Juli, 10.30 Uhr Cartoon-Workshop mit Petra Kaster 17. Juli, 20 Uhr Cartoon- Liveshow mit Renate Alf und Petra Kaster 29. Juli, 20 Uhr Abendshow: Reis Against The Spülmaschine „Die fitteste Band der Welt“ 4. August,10.30 Uhr Cartoon-Workshop mit Mario Lars 7. August, 20 Uhr Abendshow: Mario Lars „Nackte Tatsachen“ 12. August, 20 Uhr Abendshow: Horst Evers „Früher war ich noch älter“ 26. August, 20 Uhr Abendshow: Martin Sonneborn „Abenteuer Brüssel“ 10. September, 20 Uhr Abendshow: „Best of FIL“ 12. September, 14.30 Uhr Cartoonisten zeichnen live 12. September, 20 Uhr Die große Show der Cartoonisten-Band 13. September, 11 Uhr Musikalischer Publikumspreis-Rundgang Adresse: Prerow, Waldstraße 42

Von Klaus Amberger