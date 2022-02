Breege

Die Insel Rügen mit ihrem Jasmunder Bodden kam vor gut 170 Jahren ins Visier des preußischen Militärs. Kein geringerer als Prinz Adalbert von Preußen (1811-1873), selbst Admiral und Berater in verschiedenen Marinen, brachte einen strategischen Gedanken auf den Plan: Für die Verteidigung der norddeutschen Ostseeküste sei die Insellage äußerst wertvoll und müsse in alle Betrachtungen für den Aufbau einer preußischen Flotte einbezogen werden.

Im Frühjahr 1848 leitete er eine Kommission, die alle „nöthigen Küstenschutz-Maßregeln“ beriet und festlegte, dass man sich bei der „Anlage neuer Befestigungen auf die Hauptpunkte beschränken müsse, um die Kräfte nicht zu zersplittern.“ Vorhandene militärische Einrichtungen an der Küste brauchten verschiedene Erweiterungen und Verbesserungen. Besondere Beachtung fanden die Wassergebiete bei den Odermündungen und bei Rügen, wo die „neu errichtete Flottillenabteilung ihre Station erhielt.“ Die Kommission einigte sich auf den Bau von „Brückenköpfen auf Rügen, bei Usedom, Wolgast und Wollin.“ Von einem Kriegshafen an Rügens Küste war damals noch nicht die Rede.

Erst ein Gutachten des Geheimen Oberbaurats Gotthilf Hagen, damals der Experte für Wasserbauwerke in Preußen, untermauerte die ersten Überlegungen und kam 1853 zu dem Fazit, dass man einen kombinierten Kriegs- und Handelshafen bei Breege anlegen könnte. Diesen hätten alle militärischen und zivilen Schiffe auf einer Art Ostsee-Bodden-Kanal durch die Schaabe erreicht. Zwei Jahre nach dem Vorschlag überarbeitete man die Planung aus Kostengründen und sah einen Ortswechsel vor. Der Hafen sollte nun – man lese und staune – bei Groß Banzelvitz zugleich mit einem passenden Bahnanschluss entstehen. Ideenreich ordnete man drei Hafenbecken sowie Einrichtungen für den Bau und die Reparatur von Schiffen an. Platz für Werkstätten, Fabriken, Kohlelager und Wohnraum der hier Beschäftigten gehörten ebenso zu den Baumaßnahmen wie beispielsweise die Kasernen für Militärangehörige, die landseitig das Hafengelände absicherten. Zusammen mit Adalbert von Preußen hatte er für seine Studie an einer Erkundungsfahrt vor Rügens Küste teilgenommen.

Wieder und wieder änderten sich Planansätze, vorgesehene Geldmittel und militärische Interessen im Verlauf eines guten Jahrzehnts. Eine Debatte im preußischen Abgeordnetenhaus im Oktober 1862 brachte schließlich das Aus für den Kriegshafen auf Rügen. Ein Referent empfahl dort die Ablehnung einer ersten Rate für Bauarbeiten in Höhe von 380.000 Reichstalern mit der Begründung, dass es hier an allem mangelte: „Kommunikationen, Material, Wohnungen, Werft und verschiedene andere nothwendige Einrichtungen“ fehlten einfach. Die Kosten für den Bau von „Strand-Batterien und von fünf starken geschlossenen Forts“ wären eindeutig zu hoch.

An anderer Stelle, wie beispielsweise in Swinemünde, könnten Zeit, Kosten und Mühen gespart und sinnvoller eingesetzt werden. Dem widersprach der technische Kommissar des Marine-Ministeriums, das alle in Betracht kommenden Standorte geprüft und sich für die Insel Rügen entschieden hatte. Man sah hier die wenigsten Schwierigkeiten für den Bau und Betrieb des Kriegshafens, weil man auch Fakten wie die Versandung von Hafenbecken, den möglichen Ankergrund oder die Dauer der vereisten See in die Kalkulation einbezog. Sein Kostenvoranschlag für alle Bauleistungen und Anlagen belief sich auf insgesamt 13 Millionen Reichstaler, über ein Drittel davon setzte er allein für die Herstellung der Hafeneinfahrt an.

Die Diskussion der Politiker und Regierungsmitglieder blieb überschaubar, denn sie stritten nicht zum ersten Mal darüber. Schließlich entschieden sich die Abgeordneten gegen den von der Regierung vorgelegten Gesetzesentwurf und signalisierten damit bereits eine Tendenz für das Gesamtvorhaben. Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg gab man es 1864 zugunsten des Standorts Kiel endgültig auf.

Von André Farin