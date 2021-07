Sellin/Stralsund/Ahlbeck

Das neue Kurhaus in Sellin auf der Insel Rügen ist vermutlich das schönste Projekt, das Klaus Prokop (57), Vorstand der Primus Immobilien AG, in seiner langjährigen Karriere entwickelt. Noch ist im Ostseebad an der Spitze der Wilhelmstraße jedoch nicht viel zu sehen. Dort, wo bis 2019 noch das alte Kurhaus stand, befindet sich einige riesige Baugrube. Der Sand daraus war zuletzt landesweit in die Schlagzeilen gelangt, weil er ungereinigt an zwei Stränden bei Stralsund verteilt wurde. Die OSTSEE-ZEITUNG traf sich mit mit Rügener Projektentwickler auf der Baustelle getroffen und sprach mit ihm über das Herzensprojekt „Kurhaus Sellin“ – und die offenbar misslich verfehlte „Strandhilfe für Stralsund“.

In der Selliner Baugrube: Strandsand rieselt durch die Hände von Klaus Prokorb. Quelle: Kay Steinke

Bei welchem Schritt sind Sie jetzt?

Wie man sieht, sind wir aktuell beim Aushub. Der Verbau ist drin, damit kann die Baugrube ausgehoben werden. Ende Juli sind wir damit fertig, dann folgt der Rohbau. Die Vergaben der einzelnen Gewerke sind so ziemlich durch. Das Besondere bei Primus: Wir haben eine eigene Mannschaft von insgesamt rund 90 Leuten, die die Projekte abwickelt. Eigene Bauleiter und eigene Kalkulatoren inklusive, damit wir immer nah dran sind an der Preisentwicklung. Während unser Hauptbüro in Weimar ist, arbeiten wir vor Ort aber mit langjährigen Geschäftspartnern aus der Region zusammen. Wir springen auch nicht einfach ab, sondern belohnen gute Arbeit mit gutem Geld. So sichern wir dort langfristig Arbeitsplätze, wo wir aktiv sind.

So schön soll das neue Kurhaus in Sellin werden. Alle Animationen sind im Auftrag der Primus Immobilien AG entstanden. Quelle: Primus Immobilien AG

Wo ist die Primus Immobilen AG denn noch?

In Binz haben wir das Loev-Hotel saniert. Dort haben wir Zimmer zu Suiten umgebaut, diese verkauft und zurückgemietet, und betreiben sie jetzt über unsere Vela-Hotels AG, unserer neuen Hotelmarke, Mit dieser versuchen wir das Beste von Ferienwohnungen und Hotel zu verbinden. Ähnliches haben wir in Sellin und auch in Ahlbeck auf Usedom vor. Im Kaiserbad entstehen gerade rund 160 Appartements, 40 für die Eigennutzung und 120 für das Hotel. Die verkaufbare Fläche ist dort deutlich größer als in Sellin. Sie liegt bei 13000 Quadratmeter. In Sellin sind es nur 7000 Quadratmeter.

Sie sind Sie nur an der Ostsee aktiv?

Ich selbst beschränke mich als Projektentwickler mittlerweile auf den Ostseeraum. Ich ziehe mich aber zunehmend aus dem operativen Geschäft zurück, gebe eher Leitideen vor. Wir haben jetzt andere gute Leute. Wir sind jetzt auch drei Vorstände. Neben mir und Primus-Gründer Franz-Josef Marxen ist Sebastian Fischer seit 2020 beteiligt. Sein Fokus liegt auf dem Berlin-Geschäft. Dort bauen wir zwar ohne Ostseeblick, dafür in den besten Großstadtlagen. Zum Beispiel in Charlottenburg. Für die Berliner ist der Kiez das Wichtigste und eine gute Nahverkehrsanbindung. Aber ähnlich wie in Sellin oder Ahlbeck bauten wir die Wohnungen fertig, richten sie komplett ein – und verkaufen sie dann.

Blick nach Ahlbeck: So soll der Hotelkomplex nach der Fertigstellung aussehen. Quelle: Primus Immobilien AG

Dahin geht der Trend?

Bei den Leuten kommt es jedenfalls gut an. Die Käufer zahlen einmalig die Einrichtung, wenn etwas passiert, sind wir vor Ort, und reparieren es.

Wie viele Apartments entstehen in Sellin?

Insgesamt 108. 28 gehen an Eigennutzer, die ihr Apartment nicht vermieten wollen. Auf Rügen gibt es viele Leute aus Berlin oder Hamburg, die jedes Wochenende da sind. Sie wollen ihre eigenen vier Wände und bekommen von uns gleich noch einen 24-Stunden-Hotel-Service dazu. So wird unter anderem immer ein Concierge da sein. Die Bewohner können den vollen Hotel-Umfang mitnutzen. Das 18-Meter-Schwimmbecken, den Wellness-Bereich oder das Restaurant. Die anderen Apartments werden wie in Binz verkauft, zurückgemietet und dann von einer Betriebsgesellschaft betrieben. Darüber hinaus wollen wir das kurhauseigene Restaurant auch in die eigene Hand nehmen.

Was wollen Sie denn anbieten?

Die Küche soll italienisch angehaucht sein. Wir bauen die neue Gastro-Schiene mit einem Partner aus Hamburg auf. Er betreibt sein Geschäft an der Elbe recht erfolgreich, wir schmieden daraus unser eigenes Konzept – und rollen es dann erst in Binz, später in Ahlbeck und Sellin aus.

Die Strategie von Primus: Alle Apartments werden möbliert – und erst dann verkauft. Quelle: Primus Immobilien AG

Haben Sie die Wohnungen eigentlich schon verkauft?

Noch nicht. Wir gehen erst in den Verkauf, wenn man auch etwas sieht. Aktuell sind wir in einer wirtschaftlich guten Lage, so dass wir ohne Bankkredit starten konnten. Später sehe ich mir jedes Apartment zusammen mit unserem Vertriebschef an. Dabei wägen wir Vor- und Nachteile ab. Auf Rügen ist immer der Meerblick das Wichtigste. Aber auch im Haus haben die Suiten unterschiedliche Lagen. Die beste Lage ist im Turm. Dort wird der Quadratmeter bei 20000 Euro liegen. Das günstigste Angebot wird vermutlich bei rund 4000 Euro pro Quadratmeter liegen.

Stolze Preise. Dafür finden Sie Käufer?

Ja. Wenn der Grundriss stimmt, die Apartments nicht zu groß sind und die Suiten einen Balkon haben. Ohne diesen, können sie eine Suite nicht vermieten. Aber die Leute kaufen auch wegen der Negativ-Zinsen. Sie sehen es nicht ein, dass ihr Geld auf der Bank an Wert verliert. Bei uns kriegen sie hingegen eine Grundrendite von drei bis vier Prozent.

Können Sie bei den hohen Baupreisen eigentlich noch gut schlafen?

Ja, das geht. Wobei wir hoffen, dass sich die Märkte wieder regulieren. Beim Holz ist es bereits der Fall. Wenn es sich nicht reguliert, gibt es nur eine Möglichkeit. Der Kaufpreis muss angepasst werden. Deswegen entwickelt Primus nur noch Immobilien in den besten Lagen. Aber diese Erfahrung musste auch ich erst machen.

Wann denn?

Eines unserer ersten Projekte an der Ostsee hatten wir 1999 auf Hiddensee. Da begann im Osten für Immobilien-Entwicklungen eine düstere Zeit. Wir sind nur vier von zwölf Wohnungen los geworden. Trotz der schwierigen Lage wurden auf Hiddensee Häuser verkauft. Aber nur die aus der ersten Reihe. Unsere Objekte befanden sich in Vitte im Wiesenweg. Also weiter hinten. Mit dem Projekt sind wir so ziemlich ’Baden gegangen“. Danach habe ich mir geschworen, an der Ostsee niemals mehr ohne Wasserblick zu bauen. Es gibt nur eine Ausnahme: Binz.

Heute ist Primus besser aufgestellt?

Über die Jahre hinweg haben wir uns eine sichere, wirtschaftliche Basis erarbeitet. Auf der anderen Seite konnten wir uns innerhalb der Branche einen guten Ruf erarbeiten. Das hilft uns nun bei der Finanzierung. Die Bank verlangt eine Vorverkaufsquote von 20 Prozent. Sonst sind es in der Branche oft mehr als 60 Prozent – auch weil es in unserer Branche in der Vergangenheit immer wieder ’schwarze Schafe’ gegeben hat, hat sie nicht den besten Leumund.

Ein Grund, warum Sie die Entwicklung um den Deviner Strand so bedauerlich finden?

Diese Sache ist unglücklich gelaufen. Wir wollten Stralsund mit dem Sand helfen. Ein Tiefbauer fragte mich wegen des Sandes an und erklärte mir, dass die Hansestadt jedoch kein Geld hätte. Ich habe dennoch eingewilligt, weil ich Stralsund sehr mag. Die Hansestadt hat sich sehr positiv entwickelt. Mir bietet sie persönlich sehr viel Lebensqualität, weshalb ich mich seit Jahren auch über Primus als Sponsor betätige, primär im Sportbereich. Stralsund konnte den Sand also einfach umsonst haben. Er wurde auch abgeholt. Aber eben leider vom Tiefbauer vorher nicht ordentlich durchgesiebt. So läuft es Normalerweise.

Deswegen wurden am Strand Betonreste gefunden?

Der Sand stammt eigentlich aus dem Bereich unterhalb der alten Bodenplatte. Wir sind knapp 3,5 Meter tiefer, als das alte Kurhaus stand. Wenn Sie sich in der Baugrube umsehen, sehen Sie, dass es der gleiche Sand ist – wie unten am Selliner Strand. Als das alte Kurhaus gebaut wurde, wurden aber auch Betonbrocken und Eisen in den Untergrund geworfen. Hier hätte man besser aufpassen sollen, bevor der Sand an einem Strand landet.

Das „Kurhaus Sellin“ Das Hotel „Kurhaus Sellin“ wurde November 2019 geschlossen und etwas später abgerissen. Derzeit läuft die umfangreiche Phase des Neubaus. Vor der Wiedervereinigung firmierte das Haus als „Hotel Frieden“. 2001 wurde es von der Gruppe Travel Charme Hotels & Resorts neuerrichtet und als Hotel Kurhaus Sellin eröffnet. Seit Ende 2018 segelt das Hotel unter der Flagge von Vela Hotels. Im März 2018 hatte die Hirmer Gruppe neun von insgesamt elf Travel Charme Hotels & Resorts übernommen. Die zwei verbleibenden Häuser firmieren seit 1. Januar 2019 unter der Vela Hotels AG, einer 100 prozentigen Tochter der Primus Immobilien AG. Bereits 2017 wurden die Hotels (Kurhaus Sellin & Hotel Bernstein Prerow) an die Primus Immobilien AG verkauft.

Wie gehen Sie jetzt mit der Situation um?

Wir lassen diesen Vorfall natürlich nicht auf uns sitzen. Deswegen werden wir den gesamten Sand auf unsere Kosten wieder abtragen und durch gesiebten, zertifizierten Sand ersetzen. Wir können wie gesagt nichts dafür und wollen nicht, dass jemand verletzt wird – oder andere Leute wie der Stralsunder Oberbürgermeister in ein schlechtes Licht gerückt werden. Der kann auch nichts für diese Lage. Bei anderen Projekten lief der Sandtransfer besser. In Ahlbeck wollte ihn auch die Gemeinde, dort war man insgesamt vorsichtiger.

Sie waren selbst vor Ort und haben gesehen, wie wichtig der Strand den Devinern ist?

Ja, selbstverständlich. Ich bin zwar nicht der klassische Strandgänger, genieße aber eben gern den Blick auf das Wasser. Daher kann ich den Unmut der Deviner nachvollziehen und hoffe, dass wird die Situation befrieden können.

Sonst treten Sie auch eher nicht in Erscheinung?

Nicht mehr. Wie ich schon sagte, ziehe ich mich aus dem operativen Geschäft zurück und genieße nun die Zeit in der Schreiner-Werkstatt an meinem Rügener-Haus. Mit diesem Handwerk hat meine Karriere auch angefangen. Mein erstes Projekt war das Café Klug in Würzburg. Damit habe ich mein erstes Geld verdient. Zwar konnte ich keinen Zapfhahn bauen, dafür aber die Schreinerarbeiten selber machen. Darauf bin ich noch heute stolz. Die ganzen schönen Altbauten in Stralsund sind wunderbar fürs Auge und erinnern mich an unsere Anfangszeit. In Weimar haben wir bis heute 260 Altbauten saniert. Erst danach haben wir uns auf Objekte mit Meerblick spezialisiert. Schöne Lagen mit Wasserblick gibt es in Stralsund auch.

Von Kay Steinke