Prohn

Es ist einiges los an diesem Nachmittag im Prohner Driftweg. Eltern, die ihre Kinder aus der Kita holen wollen, biegen ein, Radler sind unterwegs, und auch zwei Laufsportler nutzen das Asphaltband für ihre Runde. Die Straße verbindet einerseits die Hauptachse des Dorfes mit dem Wohngebiet, andererseits nutzen viele Pendler diese Strecke, um schnell nach Schmedshagen und Altenpleen zu kommen.

Anwohnerin: „Drei Katzen habe ich schon verloren“

Und „schnell“ ist das Stichwort für Annette Lehmann. „Ich wohne seit über 20 Jahren hier, aber noch nie war so viel los wie jetzt. Die Leute fahren immer schneller. Da hält sich kaum einer an die innerorts vorgeschriebenen 50“, findet sie. „Meine Enkelin wäre auf dem Fahrrad beinahe angefahren worden. Schlimm hat es auch meine Katzen getroffen. Zwei wurden schon überfahren und waren sofort tot. Die dritte wurde schwer verletzt. 3000 Euro habe ich für den Tierarzt bezahlt, leider vergeblich. Sie ist doch gestorben“, sagt die 65-Jährige. Und aus Gesprächen mit den Nachbarn weiß sie, dass sich viele über diese Rücksichtslosigkeit ärgern.

Mit Gartensaison verschärft sich Problem

Sie macht sich auch Sorgen um die Muttis, die morgens an der Seite parken, um ihre Kinder in die benachbarte Kita Kunterbunt zu bringen. „Das ist so gefährlich, wenn die Kinder aussteigen und man vielleicht nur noch den Rucksack rausholen will …“ Im Moment hätten die Raser besonders freie Fahrt, denn die Gärten auf der gegenüberliegenden Seite sind noch nicht wieder in der Nutzung. Andererseits verschärfe sich die Situation, wenn die Autos der Hobbygärtner wieder am Straßenrand parken. Dann sei das alles viel schlechter einsehbar, denkt die Frau, selbst Unternehmerin und Chefin eines Reinigungsunternehmens.

„Besonders schlimm ist es abends, dann kommen hier die Mopeds und Motorräder vorbei, fahren auf dem Hinterrad und geben richtig Gas“, sagt Annette Lehmann beim Ortstermin. „Wir Anwohner denken, hier muss etwas unternommen werden. Beim Bürgermeister war ich schon, jetzt wird noch eine Unterschriftensammlung gestartet.“

Ordnungsamt hat bereit gemessen

Dem zuständigen Ordnungsamt in Altenpleen ist der Fall schon bekannt. „Uns erreichten Hinweise von Bürgermeister oder Bürgern. Da werden wir natürlich aktiv“, sagt der Leiter des Fachbereiches Ordnung, Tim Winkler, auf OZ-Nachfrage. „Wir dürfen aber nur verdeckte Geschwindigkeitsmessungen vornehmen. Das heißt, wir nutzen kein herkömmliches Blitzgerät, verschicken auch keine Strafzettel. Wir messen mit einem kleinen Gerät“, erklärt der Mann aus der Altenpleener Verwaltung und schiebt hinterher: „Gerade erst haben wir im Prohner Driftweg gemessen. Und zwar vom 7. bis zum 14. März.“

5000 Fahrzeuge haben in diesen sieben Tagen den Prohner Driftweg passiert – eine enorme Zahl. „Die durchschnittliche Geschwindigkeit aller Fahrzeuge betrug 53 Kilometer pro Stunde. Das heißt: Ein Brennpunkt ist hier nicht zu erkennen.“ Ansonsten hätte man beim Kreis oder bei der Polizei um Hilfe gebeten, um per Blitzgerät zu messen. Sünder wären dann per Ordnungsgeld bestraft worden. Das sei jetzt aber nicht der Fall.

Antrag für 30er-Zone läuft

Zum Thema verkehrsberuhigter Bereich, sprich 30er-Zone, sagt Tim Winkler unserer Zeitung: „Der Antrag dafür muss bei der Unteren Verkehrsbehörde des Landkreises gestellt werden, die prüft dann, ob die Bedingungen dafür erfüllt wären. In puncto Prohner Driftweg kann ich sagen: Die Gemeinde hat bereits einen Antrag laufen. Die Entscheidung der Kreisverwaltung dazu steht noch aus.“

Eine andere Möglichkeit sieht Anwohnerin Annette Lehmann in einem Messgerät, das den Autofahrern ihren gefahrenen Wert anzeigt, mit Smiley oder bösem Blick. „So wie bei uns in Prohn an der Schule, das scheint doch zu funktionieren.“ 2200 bis 2500 Euro kostet so ein Gerät, für das die meisten Gemeinden Sponsoren suchen, um den ohnehin eng gestrickten Haushalt nicht zu belasten.

„In der nächsten Gemeindevertretung geht es um den Beschluss, zwei neue Geräte anzuschaffen. Eins wird an der Schule erneuert. Das andere soll am Ortseingang Prohn aus Richtung Stralsund aufgestellt werden, weil es dort auch Beschwerden über Raserei gab“, weiß Ordnungsamtsleiter Tim Winkler aus der Vorbereitung.

Annette Lehmann begrüßt all diese Schritte, will aber trotzdem an dem Thema dranbleiben.

Von Ines Sommer