Prohn

Der erste Schock ist verdaut: Der Chorraum der Prohner Kirche, das Herzstück in jeder Kirche, wurde notdürftig gesichert, so dass das Gotteshaus weiterhin genutzt werden kann. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Sanierung dringend erforderlich ist. Spätestens, als kleine Steine von der Decke fielen, weil das Fundament abgesackt war, wurde allen die Dringlichkeit der Maßnahme klar.

Wichtigster Bestandteil der gewünschten Baumaßnahme ist das Setzen von Ankern, um die Statik des Gebäudes dauerhaft zu sichern. Außerdem müssen die Risse ausgebessert und Teile des Mauerwerks saniert werden.

Mit Klammern wurden die Risse im Chorraum der Prohner Kirche erst mal notdürftig repariert. Nächstes Jahr soll die Sanierung erfolgen. Quelle: Ines Sommer

Um den ältesten Teil der Kirche, der immerhin aus dem 13. Jahrhundert stammt, wieder herzurichten, sind laut ersten Bauuntersuchungen, die nach der Schadenssichtung zügig in Auftrag gegeben wurden, rund 224 000 Euro nötig. Geld, das die Kirchen nicht einfach haben.

Ministerin brachte Scheck vorbei

Nachdem CDU-Landtagsabgeordneter Dietmar Eifler bereits im Dezember eine Fördermöglichkeit in Aussicht gestellt hatte, wurde die nun festgezurrt. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) überbrachte am Donnerstag den lang ersehnten Scheck über 150 000 Euro aus dem Strategiefonds. „Das ist wirklich ein echtes Schmuckstück“, zeigte sie sich von der Kirche begeistert und strahlte. Pastorin Mechthild Karopka bedankte sich im Namen der Gemeinde überglücklich. „So können auch wir, unsere Generation, in diesem Denkmal sichtbare Spuren hinterlassen – so wie viele andere vor uns.“ Gegenüber der OZ betonte sie, dass die Kirche in Prohn auch weiterhin ein Ort der Kultur und der Begegnung sein soll. „Das Haus steht allen offen.“

Die Kirchengemeinde rechnet damit, dass die Bauarbeiten nächstes Jahr beginnen können, nun, wo der größte Batzen des Geldes abgesichert ist.

Weitere Spenden werden gebraucht

Und wie kriegt die Kirchengemeinde den Rest von 75 000 Euro zusammen? „Wir werden weitere Förderanträge stellen. Ich freue mich aber auch, dass wir im Moment eine sehr große Spendenbereitschaft verzeichnen. Trotz Corona unterstützen uns viele“, berichtet Mechthild Karopka. Sie hatte schon im Dezember gesagt, dass sie fast ein schlechtes Gewissen hat, weil die Kirchengemeinde Prohn so viel Geld bekommt, während andere auch Geld- und damit Existenzsorgen haben...

Turm, Tür und Kanzel sind saniert

Mit der Chorraumsanierung wird nun also ein weiteres Kapitel des Sanierungskonzeptes abgearbeitet. Das dicke Heft stammt aus dem Jahr 2013, und seitdem haben die Prohner schon einiges erledigt. So wurde der Turm saniert, die Kanzel und die Eingangstür wurden rekonstruiert, und auch die Pfarrhaus-Sanierung ging voran. Und doch bleibt noch ein Berg an Arbeit. Da wäre zum Beisspiel die wichtige Dachsanierung...

Die Prohner Kirche wurde ab Mitte des 13. Jahrhunderts auf einem Hügel errichtet, auf dem zuvor übrigens das Schloss des Rügenfürsten Witzlaw I. gestanden hatte. Der Backsteinbau besteht aus einem eingezogenen quadratischen Chor und der Sakristei im frühgotischen Stil, die mit dem spätgotischen Kirchenschiff aus dem frühen 14. Jahrhundert durch einen spitzbogigen Triumphbogen verbunden sind.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche unter Leitung des Stralsunder Stadtbaumeisters Johann Michael Lübke in neugotischem Stil restauriert und erweitert. Dabei wurde unter anderem der chorbreite Turm bis zur Traufe abgetragen und durch einen schlanken, neugotischen Turm ersetzt.

Von Ines Sommer