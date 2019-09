Prohner wagt sich mit Rentier-Fleisch in die „Höhle der Löwen“

Prohn/Lund/Malmö

Ein Prohner startet in Skandinavien durch: Tim Schulz eroberte mit Trockenfleisch vor zwei Jahren den Markt in Schweden und konnte inzwischen mit seinen beiden Geschäftspartnern in ganz Nordeuropa durchstarten. Das Besondere: Rentier, Elch und Hirsch werden hier als Protein-Snack angeboten. Damit auch das Geschäft auf dem deutschen Markt bald floriert, ist das Trio am 17. September in der TV-Show „In der Höhle des Löwen“ bei Vox zu Gast (Start 20.15 Uhr).

TV-Show soll Sprungbrett für deutschen Markt sein

Das Trockenfleisch, genannt Jerky, von der Firma Renjer. Mitbegründer ist der Prohner Tim Schulz. Quelle: privat

„Meine Schwester hat schon immerzu gedrängelt, dass wir uns für die Sendung bewerben sollen. Nun hat es geklappt. Auf unser eingesandtes Video haben wir schnell eine Einladung bekommen“, berichtet Tim Schulz. Zwei Tage wurde in Köln gedreht. „Das war schon aufregend im Studio. Kulisse, Kleidung und unsere Kurzvorstellung – alles musste stimmen. Aber wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Eine bessere Werbung kann es für uns ja gar nicht geben“, so der 28-Jährige gegenüber der OZ.

Der Jungunternehmer, der 2009 sein Abitur am Hansa-Gymnasium in Stralsund gemacht hat, wurde zunächst in Lüneburg Finanz-Beamter. Trotz Diplom merkte er schnell: Das ist nicht das Richtige. Ein Bachelor-Studium in Internationaler Betriebswirtschaftslehre führte den jungen Mann von 2013 bis 2016 nach Osnabrück. „Ich hatte ein Auslandssemester in Schweden, dort habe ich meine jetzige schwedische Frau kennengelernt“, sagt Tim Schulz, der schon seit seiner Kindheit gern in Skandinavien unterwegs war und nun also auch dort verlobt ist.

Trockenfleisch mit 50 Prozent Protein

Längst fühlte er sich heimisch in Schweden, genauer gesagt in Lund, wo er ein Master-Studium im Fach Unternehmertum und Innovation (Entrepreneurship & Innovation) aufnahm und mittlerweile auch abgeschlossen hat. Aber auch in Malmö, wo er mit seiner Lebensgefährtin wohnt. „Schon beim Studium hatte ich die Idee, Trockenfleisch, also Jerky, aus Rentier herzustellen und zu verkaufen.“

Zur Galerie „Die Höhle der Löwen“ und „Das Ding des Jahres“ sind TV-Sendungen, bei denen Erfinder und Startups die Chance haben, ihr Produkt vor einer Jury zu vermarkten und sich Investitionen beziehungsweise Preisgelder zu sichern. Auch diese Unternehmer aus MV waren schon im TV zu sehen:

Wie kommt man ausgerechnet auf Trockenfleisch? „Ich esse selbst gerne Trockenfleisch, auch Jerky genannt, weil es durch den Wasserentzug der perfekte Snack ist. Etwas würzig und leicht bekömmlich, vor allem sehr sättigend. Unser Jerky hat über 50 Prozent Protein“, sagt Tim Schulz und ergänzt: „Es gibt in Europa schon relativ viele Jerky-Produkte, aber nicht in Schweden. Um unser Produkt von der Konkurrenz in Europa abzuheben, haben wir uns als erstes für Rentier entschieden.“

Firmen-Trio aus Deutschland , Österreich und Finnland

Das Trio auf Werbetour am Nordcap. Quelle: Privat

Mit einem Finnen und einem Österreicher fand der Vorpommer zwei zuverlässige Mitstreiter, gemeinsam gründeten sie die Firma Renjer Snacks AB. Die ersten Produkte verkauften die Jungs in Lund und Malmö. Um schnell Fuß zu fassen, scheuten sie keine Mühen und starteten eine Nordeuropa-Tour bis zum Nordkap und zurück über die Lofoten. Die Werbung hat sich gelohnt. Das Rentier-Jerky verkauft sich in Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden gut.

Es blieb nicht bei Rentier, sondern auch Hirsch und Elch gehören in der Trockenvariante nun zum Angebot. Jerky von anderen Wildtierarten oder mit anderen Rezepturen haben die Jungs in der Schublade.

Flughäfen, Fähren und Museen sind schon Kunde

„Unser Kundenstamm hat sich stark ausgedehnt. Wir haben Großhändler in Finnland, Norwegen, Dänemark und Tschechien, auch Deutschland ist schon dabei“, sagt Tim Schulz und freut sich ebenso, dass Supermarktketten in Finnland und Norwegen ebenso „ Renjer“ bestellen wie touristische Einrichtungen, zum Beispiel Flughäfen, Fähren, Museen und Souvenir-Shops.

„Inzwischen machen wir 250 000 Euro Umsatz im Jahr. Das hört sich viel an, aber unterm Strich hatten wir 2018 nicht mal 1000 Euro Gewinn in der Bilanz zu stehen. Denn man muss wissen, dass Steuern und Abgaben hier in Schweden fast 50 Prozent ausmachen. Aber wir konnten uns immerhin schon kleine Gehälter zahlen“, zeigt sich Tim Schulz ganz zufrieden. Doch nun soll der deutsche Markt erobert werden.

Prohner besucht alte Heimat sehr oft

Stichwort Deutschland – vermisst der Prohner die Heimat nicht? „Ich bin regelmäßig in Prohn bei Familie und Freunden. Nach wie vor gehe ich gern mit meinem Opa, dem Tierarzt Dr. Hans Lang, auf der Prohner Wiek angeln“, so der Wahl-Schwede. „Aber ich fühle mich in Lund und Malmö sehr wohl. Mittlerweile ist auch mein Schwedisch ganz gut“, sagt er und lacht.

Diese Löwen sind dabei Sieben Mitgliederhat die Jury der Investoren in der „Höhle der Löwen“. Ziel für den Prohner Tim Schulz und seine Geschäftspartner ist es, den „Löwen“ Anteile am Unternehmen zu verkaufen, die Firma bekannter zu machen und möglicherweise auch das Vertriebsnetz eines Investors zu nutzen. In der Jury dabei sind in der sechsten Staffel der Vox-Show der Multi-Unternehmer Carsten Maschmeyer, Seriengründer Frank Thelen, Luxus-Kosmetik-Unternehmerin Judith Williams, Dr. Georg Kofler (u.a. Ex-Vorstandschef der ProSieben Media AG), Ralf Dümmel (Chef bei DS Produkte), Dagmar Wöhrl (Unternehmerin und E-Bundestagsabgeordnete) und Orthomol-Eigentümer Nils Glagau.

Elch, Rentier – Prohner punktet mit Trockenfleisch

Prohner erobert mit „Jerky“ Schweden

Mehr zur Autorin

Von Ines Sommer