Prohns jüngster Lehrer steht auf der Beliebtheitsskala ganz oben

Prohn

Die Lockdown-Zeiten hat Guido Becker sinnvoll genutzt. In Rostock studiert der heute 28-Jährige Sport und Philosophie auf Lehramt für Gymnasien. Nachdem die Vorlesungen nur noch online erfolgen konnten, hat er sich dafür entschieden, die Zeit sinnvoll zu nutzen und an der Regionalen Schule „An der Prohner Wiek“, an der er zuvor sein Hauptpraktikum absolvierte, weiter zu unterrichten.

Inzwischen ist er hier in Teilzeit als Lehrer angestellt und unterrichtet vormittags Deutsch, Sport und Philosophie als Ersatzunterricht. Am Nachmittag lauscht er online den Vorlesungen. „Im Prinzip kam mir Corona zugute. So habe ich beides miteinander verbunden.“

Lehrer wünscht sich Zukunft an der Prohner Schule

An der Prohner Schule fühlt er sich angekommen, auch wenn demnächst der Abschied bevorsteht. „Im Sommer stehen die letzten Prüfungen an. Das anschließende anderthalbjährige Referendariat muss ich allerdings an einer anderen Schule absolvieren, da ich Lehramt für Gymnasium studiere“, bedauert Guido Becker. „Ich könnte mir vorstellen, an die Prohner Schule zurückzukommen.“

Mit Freude erscheint er jeden Morgen in der Schule. „Es macht mir einfach Spaß, mit Kindern zu arbeiten, zu lernen und zu lehren. Jeder Tag ist anders“, meint der junge Lehrer. „Und obwohl ich erst seit zwei Jahren hier bin, kann ich schon sagen: Es ist einfach toll, die Entwicklung der Schüler zu beobachten. Das ist wohl das Besondere an dem Beruf.“

Dass die Schule in Prohn nicht allzu groß ist, erweist sich für Guido Becker als Vorteil. „Ich fühle mich wohl mit den Schülern und dem Lehrerkollegium, das Umfeld passt“, sagt der Lehrer. Und vielleicht findet man in einem kleineren Haus auch schneller einen Draht zu den Kindern und Jugendlichen. Auf die Schüler zuzugehen, ist ihm wichtig. „Man spürt im Unterricht, wenn es einem Schüler nicht gut geht. Oder die Schüler kommen auch von allein auf mich zu. Das liegt dann vielleicht auch an meinem jungen Alter“, meint Guido Becker.

Überzeugt hat er in seiner Zeit an der Prohner Schule jedenfalls. Schließlich waren es die Schüler, die ihn für die OZ-Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ nominiert haben.

Philosophie und Sport als Schwerpunkte

Seine Fächerkombination Philosophie und Sport erklärt er folgendermaßen: „Philosophie ist ein spannendes Fach, das oft unterschätzt wird, denn es umfasst ein breites Themengebiet, in dem man auch immer viele aktuelle Themen und die Fragen der Schüler unterbringen kann. Und es kommt auch bei den Kindern meist gut an“, so Guido Becker.

Auch wenn er heute in Stralsund lebt, spielt er noch immer für seinen Heimatverein, die SG Empor Richtenberg, trainiert die 2. Herrenmannschaft und ist im Vorstand aktiv. Eine Zukunft als Sportlehrer war somit vorhersehbar.

Stralsund sucht den Superlehrer – so können Sie mitmachen Euer Lehrer oder eure Lehrerin bietet über die schulischen Inhalte hinaus ein besonderes Projekt an? Er oder sie war in den Zeiten von Homeschooling kreativ in der Vermittlung des Lernstoffes oder hat sich intensiv um Kontakt bemüht? Euer Lehrer oder eure Lehrerin engagiert sich durch andere außerschulische Einsätze für Kinder und Jugendliche? Dann seid ihr bei unserer Umfrage genau richtig. Die OSTSEE-ZEITUNG und der Lions Club Stralsund-Waterkant wollen dieses Engagement würdigen. Schüler, Eltern oder auch Lehrerkollegen und Schulleitungen sind aufgerufen, uns von solchen Einsätzen zu berichten. Vorschläge – bitte immer mit Begründung – können ab sofort bis zum 13. April an stralsund@ostsee-zeitung.de eingesandt werden. Diese werden gesammelt und stehen dann in der Onlineumfrage zur Wahl. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die vorgeschlagenen Lehrer aus Stralsund, Prohn, Altenpleen, Velgast, Franzburg, Niepars, Tribsees oder Steinhagen dann gerne vor.

Jeder Tag ist für den Lehrer ein Lernprozess – die Entscheidung für den Beruf aber auf jeden Fall die richtige. „Ich möchte auf die Stärken der Schüler eingehen, statt die Schwächen zu betonen. Jeder Schüler ist anders und da sind dann vielleicht bei jedem andere Methoden angebracht. Ich möchte, dass sie glücklich aus der Stunde gehen und spüren, dass es etwas gebracht hat. Wenn man gutes Feedback bekommt, kommt man am nächsten Tag auch gerne wieder.“ Und das gilt sowohl für die Schüler als auch für den Lehrer.

Von Wenke Büssow-Krämer