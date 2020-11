Pommern

Im 16. und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts waren die Höfe der Greifenherzöge herausragende Orte der Kultur. Es war das goldene Zeitalter Pommerns. Die Beerdigungen der Herrscher waren Großereignisse. Prunkvoll wurden die Herzöge zu Grabe getragen. So auch der 1577 in Barth geborene Franz I., der nach zwei Jahren und neun Monaten Herrschaft im Alter von gerade einmal 43 Jahren im November 1620 in Stettin verstarb.

Das heute noch bekannteste Ereignis seiner Regierungszeit ist wohl die Hinrichtung und Verbrennung der angeblichen Hexe Sidonia von Borcke 1620, der später die Schuld am Aussterben des Greifengeschlechts wegen Kinderlosigkeit zugeschrieben wurde.

Inszenierung als gottesfürchtiger und tugendhafter Landesvater

Nachdem Franz vor 400 Jahren starb, war davon noch nicht die Rede. Er wurde mit vielen Feierlichkeiten als gottesfürchtiger und tugendhafter Landesvater inszeniert. Gedruckte Beschreibungen und Totenbildnisse sollten die Erinnerung an einen guten Herrscher und dessen Geschlecht wachhalten.

Die Pommern sind „ehrbar und züchtig“

Aufwändige Bestattungszeremonien

Das Totengewand des im Schloss etwa sieben Wochen aufgebahrten Franz I. war außerordentlich prächtig mit Gold und Juwelen geschmückt. Das zeigt ein zeitgenössisches Gemälde. Erst am 17. Januar 1621 wurde der Herzog zu Grabe getragen.

Das Stettiner Schloss auf einem Kupferstich von Merian 1652 Quelle: Wikipedia

„Bestattungszeremonien gehörten in der frühen Neuzeit zu den wichtigsten Ereignissen an europäischen Höfen“, begründet Monika Frankowska-Makała in dem im Lukas Verlag erschienenen und von Kilian Heck und Antje Kempe herausgegebenen Band „Mit letzter Pracht. Grabdenkmale der Frühen Neuzeit in Mecklenburg und Pommern“.

Es ist ein lesenswerter Tagungsband, in dem unter anderem auch die Grabdenkmäler der Greifendynastie in Mecklenburg und Pommern, Grabdenkmäler und Epitaphe des pommerschen Adels und konkret in Semlow und Vilmnitz thematisiert werden.

Die Hexe aus dem Kloster Marienfließ

Der Herzog trug hochhackige Lederschuhe

Die Erinnerung an Franz I. ist wegen des Schatzes von besonderer Bedeutung, der 1946 in der Stettiner Fürstengruft im Zuge des Wiederaufbaus der zerstörten Altstadt geborgen wurde. Zwei Sarkophage, einer der von Franz I., waren unversehrt. Sein gesamter Grabschmuck, „die Verzierungen der Mütze (Aigrette und dreizehn Rosetten), die Anhänger, die Armbänder, die Ringe und die kleinen Gewandrosetten), befanden sich im Sarg.

Sein Gewand war aufwendig geschmückt, der Herzog trug goldgelbe hochhackige Lederschuhe und mit Spitzenrosetten verzierte Strümpfe in der gleichen Farbe. Insbesondere der komplett im Original erhaltene Hutschmuck ist laut Frankowska-Makała äußerst prächtig und in dieser Vollständigkeit selten.

Kirchenglocken läuteten wochenlang jeden Tag eine Stunde

Bis zur Beerdigung am 17. Januar wurde der Leichnam im Großen Saal des Schlosses öffentlich aufgebahrt. Höflinge hielten Tag und Nacht Wache. In den Wochen vor der Bestattung war Staatstrauer angeordnet. Die Glocken aller pommerschen Kirchen läuteten jeden Tag eine Stunde lang von 9 bis 10 Uhr.

Am Tag der Beisetzung gab es für alle geladenen Gäste zunächst ein Frühstück. Nachdem kurz nach Mittag der Sarg mit einem Fackelzug zum Schlossplatz gebracht worden war, konnte die Gäste noch einmal Abschied nehmen. Mehrere Lieder wurden gesungen, ein Pfarrer der Marienkirche sprach.

Schüler bekamen Münzen mit Porträt des Herzogs

Als der Sarg Franz I. schließlich durch die Straßen Stettins zur Schlosskirche getragen wurde, folgten ihm mehrere Hundert, vornehmlich in Schwarz gekleidete geladene Trauergäste in einer genau festgelegter Reihenfolge, darunter 100 Schüler der Stadt. Nicht nur sie, alle Schüler Stettins bekamen Münzen mit dem Bildnis Franz I. Die Armen erhielten nach dem Begräbnis Almosen.

Stralsunds teuerste Münze: Reichstaler von 1611 für 110 000 Euro versteigert

Zum Gedächtnis Franz I. geprägter Reichstaler Quelle: Unter Fürstlichem Regiment, Barth als Residenz der Pommerschen Herzöge

24 Vertreter pommerscher Geschlechter trugen den Katafalk mit dem Sarkophag. 24 weitere begleiteten diese mit Fackeln. Dazu kamen noch je zwölf Männer mit gesenkten Hellebarden an jeder Seite. Davor marschierten elf Fahnenträger.

Im Trauerzug wurde vor dem Katafalk das Blutbanner des Herzogs, das Symbol seiner vom deutschen König mit dem Lehen verliehenen Blutgerichtsbarkeit, präsentiert. Es folgten die Fahnen mit den Wappen der pommerschen Länder Gützkow, Barth, Usedom, Rügen, Wenden, Kaschuben, Pommern, Stettin und mit dem neunfeldrigen Wappen aller Länder mit ihren Trägern und Pferden. Ebenfalls noch vor dem Katafalk ritt der „ Cammer Junge“ Heinrich Friese mit dem Kürass, dem Harnisch des Herzogs, auf einem prächtig geschmückten Pferd.

Der Hofmarschall Niclas Bruchhausen zu Güstin und Drammin trug das mit schwarzem Band umwundene Schwert mit der Spitze nach unten, Kanzler Mathias von Carnitz zu Neides und Cüstin auf schwarzem Kissen das große fürstliche Siegel. Kämmerer Max Borcke zu Zotzenow vervollständigte die Gruppe vor der Bahre.

Die Witwe ging im hinteren Teil des Trauerzuges

Hinter der Bahre schritten Franz’ Nachfolger Bogislaw XIV. und weitere männliche Greifen. Witwe Sophia aus dem Haus Wettin ging erst nach den Hofbeamten und Adligen. Da der Platz in der Schlosskirche nicht reichte, musste ein Teil der Gäste in anderen Kirchen einem Gottesdienst zuhören. Rüstung und Fahnen wurden später wie bei Franze’ Vorgängern an den Kirchenwänden aufgehängt. Wie Frankowska-Makała schreibt, waren es die einzigen Objekte, die in der Schlosskirche an die Herzöge erinnerten.

Während der Zeremonie waren die Stettiner Tore verschlossen. Wachen sollten dafür sorgen, dass vorsichtig mit Feuer umgegangen wird und es nicht zu Tumulten kommt.

Info: Kilian Heck und Antje Kempe (Herausgeber): Mit letzter Pracht, Grabdenkmale der Frühen Neuzeit in Mecklenburg und Pommern, ISBN 978-3-86732-320-8, 30 Euro

Lesetipp: Ulrich Behr-Negendank-Semlow: Die Personalien und Leichen-Processionen der Herzoge von Pommern und ihrer Angehörigen aus den Jahren 1560 bis 1663, Halle 1869, gibt es in der digitalen Bibliothek MV

Von Eckhard Oberdörfer