Trinken, Feiern und gemeinsam jubeln: Am 29. Juni steht mit Deutschland gegen England bei der EM das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft an. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich beim letzten Vorrundenspiel Deutschland gegen Ungarn in den Public-Viewing-Arenen der Hansestadt umgeschaut – und zeigt in diesem Beitrag, wo beim nächsten Kick die besten Fußball-Party steigt.

Uriges Ambiente in der Kneipe „Zur Fähre“

Lust auf Fußball-EM in familiärer Atmosphäre? Mit der Stralsunder Hafenkneipe „Zur Fähre“ macht man sicherlich nichts verkehrt. Das Public Viewing am Mittwoch war gut besucht.

Vor dem Fernseher draußen – der eigens für die EM angeschafft wurde – stehen ein halbes Dutzend Tische mit Stühlen. Ein Sonnenschirm spannt sich darüber. Weitere Sitzmöglichkeiten bieten mehrere gepolsterte Bänke und Hocker, einige Stehtische runden das Kneipen-Ambiente ab. Der Fernseher ist so positioniert, dass auch Gäste auf den hinteren Bänken einen guten Blick auf den Bildschirm haben.

Die Bedienung der Kneipe „Zur Fähre“ Natasja Beijkerk empfängt Gäste stets mit einem Lächeln. Quelle: Barbara Waretzi

Hanni Höppner betreibt die Stralsunder Traditionskneipe bereits seit 1999. Sie und ihre Mitarbeiterin Natasja Beijkerk bewirten die Gäste herzlich und zuvorkommend. „Die Menschen haben wieder Lust zusammen zu sitzen. Das haben viele wirklich sehr vermisst“, so Höppner. Das Bier der Kneipe ist Stralsunder Pils. Ein halber Liter kostet 4,20 Euro. Ebenso sollte das hauseigene Stralsunder Fährwasser probiert werden. Der Kümmelschnaps wird in Lieschow auf Rügen hergestellt. Wer Lust auf einen Snack hat, kann Bockwurst oder Knacker mit Brot bestellen.

Bei Speicher 8 kommt Party-Stimmung auf

Wer Lust auf Party hat, sollte zur Hafeninsel, denn für die Spiele der Nationalmannschaft fährt das Restaurant „Speicher 8“ große Geschütze auf. Vor Spielbeginn wird mit Musik ordentlich die Stimmung aufgeheizt. Drinks vom T1 und Liegestühle machen das Public Viewing zur Fußball-Party. An der extra aufgestellten Bar können Störtebeker und Longdrinks in Bechern mitgenommen werden. Ein 0,33 Liter Bier kostet 3.50 Euro. Bedient werden die Gäste von Diana Nedel, Kellnerin im T1 und Kathrin Wierth, Besitzerin der Hachenberger Cocktailbar.

Inhaber Thomas Münchow steht hinter der Bar mit seinen beiden Helferinnen, Diana Nedel (l.) und Kathrin Wierth (r.). Quelle: Barbara Waretzi

Der extra große Bildschirm und Lautsprecher sorgen für gute Sicht, selbst bei den hinteren Plätzen. „Die Aktion kommt gut an, denn die Leute freuen sich, wieder mehr gemeinsam Zeit zu verbringen. Da gehört Fußball selbstverständlich dazu“, erklärt der Besitzer vom Speicher 8 und T1.

Die Stadt unterstützt sein Vorhaben und genehmigte ihm, seine Terrasse für die Aktion zu erweitern. Im Restaurant wird jedes EM-Spiel auf zwei Bildschirmen übertragen. So kann ganz entspannt während des Essens oder bei einem guten Glas Wein Fußball geschaut werden.

Fußball-EM im Biergarten der Brasserie

Auch die Brasserie bietet Public Viewing an. Im Biergarten des beliebten Stralsunder Restaurant wurde eigens für die EM ein großer Bildschirm angebracht. Der Außenbereich ist mit einem ausziehbarem Dach ausgestattet, Regen ist damit kein Problem. Jedoch sollte ein Tisch reserviert werden. Zwischen 18 und 20 Uhr ist das Restaurant meist voll belegt.

Gedämpftes Licht und gutes Essen bei der Brasserie: Einem entspannten Fußball-Abend steht nichts mehr im Weg. Quelle: Barbara Waretzi

Gedämpftes Licht, viel Platz und ein großer Bildschirm sorgen für ein komfortables Seh-Erlebnis. Das Dach des Biergartens ist verstellbar – so ist auch Regen kein Problem. Zur späten Stunde war zufällig ein Platz frei. Jedoch empfiehlt es sich, im Vorhinein zu reservieren. Kurz zuvor war noch alles belegt.

Als Deutschland sein zweites Tor schießt, hallt lautstarker Jubel und tosendes Klatschen durch den Raum. Die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt - der ein oder andere Jägermeister wird beherzt herunter gekippt. Auch der Chefkoch lässt es sich nicht nehmen schnell mal auf den Spielstand zuschauen.

Gäste können von einer umfangreichen Speise- und Getränkekarte auswählen. So gibt es neben Bieren wie Störtebeker – 4,90 Euro für 0,5 Liter, auch diverse Craft-Biere. Warmes Essen kann trotz später Stunde noch bestellt werden. Nach dem Spiel bleiben die meisten Gäste noch sitzen und unterhalten sich angeregt.

Unsere Favoriten

Unser persönlicher Favorit war die Hafenkneipe „Zur Fähre“. Fern ab vom Trubel, in der ruhigen Seitengasse ließ sich das Spiel in entspannter, lockerer Atmosphäre verfolgen. Die Besitzerin Hanni Höppner nimmt sich stets Zeit für einen kleinen Plausch.

Zudem ist der hauseigene Kümmel ein Muss – den sollte man auf jeden Fall probieren. Mit Speicher 8 und Brasserie macht man aber definitiv nichts falsch. So steht dem nächsten Fußball-Abend nichts im Weg. Na, dann, lassen Sie uns gemeinsam bei Bierchen und Cocktail die Daumen drücken.

Von Barbara Waretzi und Pascal Bauser