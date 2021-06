Public-Viewing zur EM in Stralsund: Immer mehr Kneipen machen mit

Stralsund

Obwohl wegen der Corona-Pandemie zur diesjährigen EM keine riesigen Fan-Treffen erlaubt sind, gibt es in der Hansestadt Stralsund dennoch Orte, wo Fans die Deutschlandspiele gemeinsam gucken können.

Dabei mischen immer mehr Stralsunder Kneipen mit. Seit Sonnabend dabei: „Zur Fähre“, die älteste Hafenkneipe Stralsunds. Wirtin Hanni Höppner lud ihre Gäste zum ersten Mal zum Gucken vor die Kneipen-Luke (Foto) – und will den Service möglichst bis zum Finale so auch weiter anbieten.

Besser vorab Reservierung checken

Wenn Deutschland am Mittwochabend ab 21 Uhr gegen Ungarn antritt, kann man vermutlich in noch mehr Stralsunder Gasthäusern mitfiebern. Beliebt war am Sonnabend unter anderem die Brasserie am Neuen Markt. Denn wer im Biergarten und Wintergarten einkehrte, wurde gleichzeitig begrillt. Doch die Plätze waren rar. Wer irgendwo am Mittwoch mit Freunden einkehren möchte – sollte deshalb vorab checken, ob er reservieren kann.

Weitere Bars und Kneipen in Stralsund

Neben dem Klassiker der Sportsbar Allstars bieten zum Beispiel aber auch noch der „Speicher 8“, das „Dolden Mädel“ oder auch die Gastwirtschaft „Zum schwarzen Hacken“ das Public-Viewing an.

Nächste große Arena ist auf Rügen

Eine wirklich große Arena zum Fußball gucken gibt es in Stralsund momentan nicht. Die nächste Möglichkeit wäre aktuell die Waldbühne in Bergen auf Rügen, wo mehrere Hundert Zuschauer zusammen gucken können.

Von Christian Rödel