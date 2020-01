„Qualitätseinbruch an Schulen“: Stralsunder Politiker schreiben Brandbrief nach Schwerin

Stralsund

Post fürs Ministerium: Mit einem Dringlichkeitsantrag bitten die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Hochschule und Digitalisierung am Donnerstag bei der Bürgerschaftssitzung um die Unterstützung der Stralsunder Stadtvertreter.

„Bereits im Dezember hatten wir in unserer Sitzung beschlossen, einen offenen Brief an das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu verfassen“, erklärt Thomas Haack von der Fraktion Bürger für Stralsund (BfS). Es ist bereits das zweite Schreiben, das die Ausschussmitglieder an das Ministerium in Schwerin richten. Schon im Sommer des vergangenen Jahres hatte es einen Brief gegeben. Der Auslöser damals: enormer Stundenausfall an der Regionalen Schule Adolph Diesterweg. Deshalb ging es in diesem Schreiben vor allem darum, dass das Ministerium dringend die Definition von Ausfallstunden überarbeiten solle.

Qualitätseinbruch an den Schulen

Nun brennt den Ausschussmitgliedern jedoch ein weiteres Thema auf den Nägeln, dabei geht es um die Situation der Referendare in Mecklenburg-Vorpommern. Denn geht es nach der neuen Lehrerausbildungskapazitätsverordnung der Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD), sollen zum nächsten Einstellungstermin am 1. Februar in ganz MV lediglich 279 Referendariatsstellen besetzt werden – und das bei akutem Lehrermangel.

„MV braucht in den nächsten zehn Jahren 8000 neue Lehrer, um den Unterricht abzusichern“, heißt es in dem Schreiben aus Stralsund. „Wir verfolgen mit großer Sorge die Situation an den Schulen. Lehrermangel, Ausfallstunden und die nicht mögliche Nachbesetzung ausgeschriebener Lehrstellen führen zunehmend zum Qualitätseinbruch an unseren Schulen.“

Potenzielle Lehrer im Land halten

Es gehe nun vor allem darum, Absolventen als Referendare und potenzielle Lehrer in unserem Land zu halten. Deshalb lautet eine der vier Kernforderungen des Bildungsausschusses, eine Kapazitätsverordnung zu erlassen, die festschreibt, dass es mehr Referendare als bisher gibt und diese eine ausreichende Begleitung durch Mentoren erhalten.

Zudem dürfe es keine Anrechnung der Referendare auf das Stundenbudget der Schulen geben, um so eine bessere Begleitung der künftigen Lehrer durch ihre Mentoren zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Mitspracherecht der Schulen bei der Einstellung der Referendare und Lehrer. Nicht zuletzt geht es um eine Änderung der Bewerbungsmöglichkeiten. „Zurzeit sind zum Bewerbungstermin die entscheidenden Abschlussprüfungen der Referendare noch nicht abgeschlossen. Dieses steht einer fristgerechten Bewerbung im Wege“, heißt es im Schreiben.

Zeichen setzen und sich positionieren

„Uns ist klar, dass wir rechtlich keine Handhabe haben“, erklärt Thomas Haack. „Aber wir wollen erneut ein Zeichen setzen, dass wir mit der derzeitigen Bildungspolitik nicht einverstanden sind.“ Ähnlich wird es auch der Kreisausschuss für Bildung, Kultur und Sport machen und ebenfalls einen Brief zur gleichen Thematik verfassen. „Wir wollen uns positionieren und dabei möglichst viele andere Gremien motivieren, das Gleiche zu tun.“ Deshalb werde man die Idee des Briefes auch an die benachbarte Hansestadt Greifswald und den Landkreis Vorpommern-Greifswald weiterreichen. „Wir machen unsere Hausaufgaben, das möge Schwerin nun bitte auch tun“, sagt Thomas Haack abschließend.

Im heutigen Antrag wird darum gebeten, dass der Präsident der Bürgerschaft das Schreiben unterzeichnet. „Die Dringlichkeit ist gegeben, da das nächste Schuljahr bereits in Planung ist und die derzeitigen Referendare kurz vor den Prüfungen stehen“, heißt es in dem Papier.

Von Miriam Weber