Radeln in Stralsund: Freie Fahrt nur für Autofahrer?

Stralsund

In Umfragen zur Fahrradfreundlichkeit schneidet die Hansestadt eher schlecht ab. Diese Kritik sei durchaus nachvollziehbar, meint Dr. Frank-Bertolt Raith. „Es gibt in der Stadt keine einheitliche Gestaltung, da das Netz über Jahre gewachsen und dadurch sehr gestückelt ist. Und solch ein Verkehrsnetz wird immer am schlechtesten Abschnitt bemessen“, weiß der Leiter des Amtes für Planung und Bau.

Dabei hat die Stadt durchaus schon Ideen für ein Ausbaukonzept mit der Zielsetzung Ende 2023. In Planung ist auch ein Verkehrskonzept für die Altstadt, die vom Durchgangsverkehr befreit werden soll. Die Umsetzung hängt jedoch an der Bereitstellung von Fördermitteln. „Dabei geht es nicht darum, alle Autos zu verbannen, sondern Nutzungsflächen für andere zu schaffen“, erklärt der Bauamtsleiter.

Kopfsteinpflaster als Radler-Ärgernis

Ein oft kritisiertes Hindernis für die Radfahrer in der Stadt ist dabei das historische Kopfsteinpflaster, das meistens mit schmalen Gehwegen zusammentrifft, sodass für Radfahrer kein sicheres Durchkommen möglich ist. Auch der Wechsel von Radwegen, die an den Gehwegen angeschlossen sind und plötzlich – wie auf der Karl-Marx-Straße – auf die Schutzstreifen auf der Straße ausgegliedert werden, nur um wenige hundert Meter später wieder an den Gehweg geführt zu werden, sorgen für Unverständnis.

„Die Annahme der Schutzstreifen durch die Radfahrer hat noch Spielraum, das bedauere ich sehr. Würden die mehr genutzt, würden auch die Autofahrer letztendlich mehr Rücksicht nehmen“, meint Reinhard Klette vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Stralsund Rügen. „Die Fuß-Radweg-Kombinationen sind aber ein Unding. Denn dort dürfen Radfahrer nur fünf bis sieben km/h fahren.“ Die Gestaltung des Frankendamms findet er hingegen sehr gut gelungen. Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer werden hier gut voneinander getrennt und finden ausreichend Platz.

Viele Hindernisse hat die Stadt Stralsund bereits in ihr Konzept zum Radwege-Ausbau aufgenommen. Die Sarnowstraße bietet mit ihrem Kopfsteinpflaster ebenfalls keine guten Bedingungen für Radfahrer. Der ADFC warnt jedoch davor, die schmalen Gehwege mit dem Rad zu nutzen. Die für Autofahrer schwer übersichtlichen Grundstücksausfahrten sind riskant. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Fahrrad-Club zählt Radler-Aufkommen

Eine große Gefahrenquelle sieht Reinhard Klette jedoch noch in der Sarnowstraße. Er hat sich die Mühe gemacht, hier Zählungen durchzuführen und die Radfahrer auf die Gefahren hinzuweisen. Viele Schüler würden hier auf ihrem Weg zum Hansa-Gymnasium auf den schmalen Gehwegen fahren, statt die Sundpromenade zu nutzen. Für Fahrzeugführer, die von den Grundstücken kommen, sei der Fußweg jedoch schwer einsehbar.

Nachbesserungsbedarf sieht er neben mangelnden Abstellmöglichkeiten für die Zweiräder ebenfalls in der Verkehrsführung in manchen Kreuzungsbereichen. „Warum muss man an einer Kreuzung als Radfahrer oder auch Fußgänger an einer Bedarfsampel drücken, wenn doch der Autoverkehr in die gleiche Richtung sowieso fließen darf“, fragt Klette. Wer dies nicht weiß und erkennt, muss dann weiter warten.

Parkplätze müssen für Radwege weichen

Der Vorsitzender der Regionalgruppe des ADFC Stralsund Rügen erkennt jedoch die Bemühungen der Stadt. „Wir wollen nicht sagen, die Stadt macht nichts. An engen oder unübersichtlichen Stellen wurden schon Parkplätze weggenommen – so an der Seestraße in Höhe Feuerwehr oder Frankenwall und Wasserstraße – und wenn Straßenarbeiten stattfinden, werden Fahrradstraßen gebaut, was wir begrüßen“, sagt Walter Günther. Die Radler wissen aber genauso, dass es noch massiven Ausbaubedarf gibt. „Es gibt zwar oft Zustimmung. Aber manchmal hat man das Gefühl, es soll bitte nicht zu Lasten der Autofahrer gehen.“

„Vom Tierpark aus dem Stadtwald kommend hat man einen breiten Weg, der dann aber aufhört. Entweder man fährt An den Bleichen auf Kopfsteinpflaster oder wählt den schmalen Weg am Teich entlang, auf dem dann Fußgänger und Hundeführer ausweichen müssen“, nennt Walter Günther ein Beispiel. Der Vorschlag lautet hier, die Straße An den Bleichen vom Stadtwald bis zur Friedrich-Engels-Straße als Radstraße auszubauen.

Selbst die Rostocker Chaussee als eine Hauptverkehrsader sieht keinen Platz für Radfahrer vor. Neben vielen anderen Straßen hat die Stadt dies jedoch im Blick. Allerdings werde in Stralsund derzeit sehr viel geplant. Man müsse aufpassen, dass einen die ganze Planerei nicht von der Umsetzung abhält, meinte Amtsleiter Raith.

Von Wenke Büssow-Krämer