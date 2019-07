Stralsund

Für Radfahrer brennt es an den gefährlichsten Stellen in Stralsund noch immer. Mit angeketteten, roten Rädern und der Aufschrift „Hier brennt’s“ macht die Initiative „Mein Radnetz“ seit Wochen aufmerksam auf die fünf relevantesten Problemzonen der Hansestadt. Eine weitere wichtige Kampagne ist jetzt jedoch abgeschlossen. Am Mittwoch wurden am ehemaligen Platz der Solidarität die Gewinner der begleitenden Flyer-Aktion „Mein Radnetz Stralsund – ich bin dabei!“ gekürt, an der sich rund 300 Bürger mit Ideen und Spenden beteiligt hatten.

Anfang Mai hatte die Initiative, deren Mitglieder sich aus der Gruppe Stralsund-Rügen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC), der Initiative Altstadt, der Online-Plattform „Alte Profis“ sowie von Pro Rad zusammensetzen, mit 25 000 Flugblättern und Antwortkarten auf sich aufmerksam gemacht, die im gesamten Stadtgebiet verteilt wurden. Das Ergebnis: Häufig genannte Brennpunkte sind die Rostocker Chausse, die alte B96 zwischen Stralsund und Greifswald, der Bahnhof, die Sarnowstraße, der Hafen sowie die Seestraße, die Wasserstraße, die Tribseerstraße und die Anbindung der Fernradwege.

Stralsunder Kinderwohngruppe erhält Gewinner-Rad

Der Hauptpreis, ein fliederfarbenes Rad, das der Stralsunder Radhändler Torsten Heiden gestiftet hat, ging an Klaus Brüsewitz. Da der 80-jährige Stralsunder laut eigener Aussage ein Rad hat, übergab er es der Kinderwohngruppe des Internationalen Bundes, in der Kinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren betreut werden. Gina Seitz (8) und ihre Erzieherin Silke Ilau (53) nahmen das Geschenk entgegen. „Unsere Zwerge sind dankbar und werden es gern nutzen“, sagt Silke Ilau. „Nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten, sich ein Rad zu leisten. Auch sonst finde ich die Aktion gut.“

„Radfahren in Stralsund ist eine Katastrophe“

Ähnliche Worte findet Torsten Heiden. „Das Engagement ist wichtig“, sagt der 46-Jährige und weiter: „Radfahren ist in Stralsund eine Katastrophe. Oft sind die Sachen noch unausgegoren, wie der Ostseeküstenradweg. Der mündet in einen Gehweg.“ „Dort mischen sich Fußgänger und Radfahrer“, erklärt Thomas Grabe (68), Vorstand vom Stralsunder ADFC. „Bei viel Verkehr wird es dort im Sommer sehr gefährlich.“

Angst vor Bussen und Lkws

„Wir brauchen breitere Radwege“, sagt Katrin Morawek (55). Die Stralsunder Bauzeichnerin hat über die Auslosung einen von drei Gutscheinen von Fahrrad Wollmann gewonnen. Auf ihrer Antwortkarte prangerte sie die Problemzone Carl-Heydemann-Ring an. „Ich fahre täglich mit dem Rad zur Arbeit. Oft fahren dort Lkws an einem vorbei, was sehr unangenehm ist.“ Manfred Arndt (59), ein weiterer Gutschein-Gewinner, meidet deshalb bereits den Radweg am Knieperwall. „Dort ist zu wenig Platz für Radfahrer“, sagt der Stralsunder. „Wenn dort Busse überholen, wird es für Radler eng und gefährlich. Warum können wir nicht an der Stadtmauer fahren?“

So macht die Initiative weiter

Arndt hofft, dass die Initiative dran bleibt und sich weiter einsetzt für ein besseres Radnetz in Stralsund. „Wir werden weitermachen“, versichert Thomas Grabe. Demnächst soll der Bürgerschaft eine Auswertung übergeben werden. Das Ziel: „Weniger Lärm in der Stadt, weniger Abgase und mehr geordneten Verkehr für Auto- und Radfahrer“, sagt Thomas Grabe.

