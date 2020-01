Stralsund

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Stralsund verletzt worden. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Stralsund sei am Donnerstag gegen 11.35 Uhr beim Verlassen des Kreisverkehrs im Heinrich-Heine-Ring mit dem Radfahrer zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der 75-jährige Stralsunder sei gestürzt und durch Rettungskräfte mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus am Sund gebracht worden.

Bei dem Unfall sei rund 1000 Euro Sachschaden entstanden.

Von OZ/dl