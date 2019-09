Stralsund

1,8 Promille: Mit diesem Wert sollte man nicht mehr Fahrrad fahren. Ein 43-jähriger Stralsunder tat es am Freitagabend trotzdem – und wurde prompt von der Polizei gestellt. Unterwegs war der Mann gegen 20.30 Uhr am Grünhufer Bogen. Auf Höhe des Strelaparks kontrollierten ihn Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund. Der Atemalkoholtest schlug an.

Reste von Betäubungsmitteln in einem Tütchen

Es schlossen sich eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus und die Verständigung der Führerscheinstelle an. Darüber hinaus fanden die eingesetzten Polizisten bei dem Mann ein kleines Tütchen – anscheinend mit den Resten von Betäubungsmitteln. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Von Thomas Pult