Radfahrer verärgert: Wege in Stralsund werden nicht geräumt

Stralsund

Schnee kann schön sein – wenn er nicht gerade auf dem Radweg liegt und nicht weggeräumt wird. Dann halte sich der Spaß „in sehr engen Grenzen“, kritisiert OZ-Leser Mario Riemann. „Die Straßen sind geräumt und gesalzen, auch die Fußwege werden vom Schnee befreit und gestreut. Nur auf den Radwegen tut sich nichts.“ Er sei täglich mit dem Fahrrad unterwegs, denn: „Es ist gesund. Aber wir Radfahrer sind doch auch Verkehrsteilnehmer. Haben wir keine Rechte?“

Er führt aus: „Ist es nicht ein Ziel der Politik, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, um die Umwelt zu entlasten? Da wäre es doch sinnvoll, auch den RadfahrerInnen einen sicheren Fahrweg zu gewährleisten. Oder sind es nur Lippenbekenntnisse der Politiker?“ Sein Fazit: „Das geht doch bestimmt auch besser!“

Straßenreinigungssatzung sieht Räumung der Radwege nicht vor

Nachfrage bei der Pressestelle des Rathauses: Wie sieht es aus mit der Räumung der Radwege in Stralsund? „Es ist sehr zu begrüßen, wenn die Menschen täglich mit dem Rad unterwegs sind, um damit nicht nur einen Beitrag für ihre Gesundheit, sondern auch zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu leisten“, setzt Stadtsprecher Peter Koslik an.

Er findet es jedoch verständlich, dass sich der Spaß für alle Radfahrer bei den aktuellen Wetterbedingungen in Grenzen halte. „Unter diesen Voraussetzungen ist es vielleicht eine Überlegung wert, das Rad für ein paar Tage besser stehen zu lassen. Denn tatsächlich ist es so, dass eine Beräumung der Radwege laut Straßenreinigungssatzung nicht vorgesehen ist.“ Er weist darauf hin, dass zumindest kombinierte Geh- und Radwege vom Winterdienst beräumt werden. Und: „Radfahrenden ist es grundsätzlich erlaubt, die Fahrbahn zu nutzen.“

Verkehrskonzept wird fortgeschrieben

Den Begriff „Lippenbekenntnisse“ weist Koslik zurück und listet aktuelle Projekte auf, in denen Stralsund sich für mehr Radverkehr engagiere. „Erinnert sei an die Radroute Franken, die im ersten Bauabschnitt fertiggestellt ist; oder auch an unsere Unterstützung bei der Aktion Stadtradeln, an der jedes Jahr mehr Menschen teilnehmen.“ Es würden weitere Angebotsstreifen für Radfahrer eingerichtet, zudem werde das Verkehrskonzept für die Hansestadt in diesem Jahr fortgeschrieben – „selbstverständlich auch für Radfahrer“.

Von Kai Lachmann