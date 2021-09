Rügen/Stralsund

Auf der Insel Rügen werden weiterhin die Radwege an Bundes- und Landestraßen saniert. Die nächsten Abschnitte am Rügendamm betreffen die Bereiche zwischen der Ziegelgrabenbrücke und dem Bahnhof „Stralsund Rügendamm“ sowie den Abzweig nach Garz.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 13. September, und enden am Freitag, 17. September. „Dieser Zeitraum zwischen den Ferien wurde bewusst gewählt, um die Verkehrseinschränkungen gering zu halten“, sagt Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund.

Hintergrund: Mit Beginn der bereits angekündigten Wartungsarbeiten an der Rügenbrücke nach den Herbstferien kann die Radwegesanierung nicht durchgeführt werden, da dann die Umleitungsverkehre über diesen Bereich geführt werden.

Ampeln sollen Verkehr regeln

Während der Bautätigkeiten am Rügendamm wird der Verkehr mittels Ampeln halbseitig an den betroffenen Abschnitten vorbeigeleitet. Die Fußgänger und Radfahrer werden örtlich an der Baustelle vorbeigeführt.

Das Straßenbauamt Stralsund hatte im März mit der Sanierung von Radwegen auf der Insel Rügen begonnen. Zuvor wurde eine Bestandsaufnahme entlang der Bundes- und Landesstraßen durchgeführt.

Von mo