Ralswiek

Am kommenden Sonnabend öffnen sich die Türen des „Riff“ in Ralswiek zum letzten Mal. „Wenn es am schönsten ist, sollte man gehen“, teilt Betreiberin Gesine Lippert auf ihrer Internetseite  mit. „Nach nunmehr 15 erfolgreichen Jahren streichen wir im Riff die Segel.“

So lange betrieb die Ehefrau des Entertainers Wolfgang Lippert das auf dem Areal der Störtebeker-Festspiele gelegene Lokal, das gleichzeitig Restaurant, Café und Bar ist. Dort trafen sich Leute aus dem Ort auf ein Bier, Störtebeker-Gäste zu Kaffee und Kuchen und prominente Besucher auf einen Cocktail danach.

Gesine Lippert mit Ehemann Wolfgang. Quelle: Benjamin Jehne

„Es waren manchmal harte aber auch sehr schöne Jahre, mit verrückten Erlebnissen und wundervollen Begegnungen. Wir haben mit euch gefeiert, geheiratet, getauft, auf alte und auf neue Lieben angestoßen und echte Freunde gewonnen“, blickt Gesine Lippert zurück. Die ausgelassenen Partys in endlosen Nächten mit spontanen Showeinlagen werde sie ebenso vermissen wie ihre Stammkunden. Bei denen bedankt sie sich für „viele offene und ehrliche Gespräche, aus denen Freundschaften, Geschäfts- und Liebesbeziehungen wurden. Wir haben Eure Kinder groß werden sehen. Nun ist aber der Punkt gekommen, neue Wege zu gehen“.

Gesine Lippert teilte die Schließung der Kult-Gastro auf Facebook mit. Quelle: Facebook

Der Pachtvertrag sei ausgelaufen, so Gesine Lippert gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Zu den näheren Umständen äußerte sie sich nicht. Spekulationen über Zusammenhänge mit dem Engagement ihres Mannes wies sie ebenfalls zurück.

Familie Hick betreibt Gaststätte weiter

Die Immobilie gehört Familie Hick, die die Störtebeker-Festspiele betreibt. „Wir werden das Lokal übernehmen und es mit dem bestehenden Team selber weiter betreiben“, beruhigt Anna-Theresa Hick alle Stammgäste. Bei der Entscheidung, den Pachtvertrag nicht zu verlängern, habe die Situation während der Pandemie „vermutlich eine Rolle gespielt“.

Auch die Festspiele selbst hatten bekanntlich zwei Jahre lang schließen müssen. „Da wir davon ausgehen, dass wir 2022 dem Virus die Stirn geboten haben werden und die Mehrheit der Bevölkerung geimpft sein wird oder andere Pilotprojekte von heute den Weg für morgen geebnet haben, freuen wir uns darauf, Euch dann endlich wiederzusehen“, heißt es dazu auf der Internetseite.

Eigentlich habe es noch vor der Landtagswahl Gespräche mit der Landesregierung geben sollen, „damit wir vielleicht schon Anfang Oktober gewusst hätten, woran wir sind“, so Anna-Theresa Hick. Sie könne aber relativ kurzfristig reagieren und mit dem Kartenverkauf beginnen, „wenn wir spätestens im Januar eine Aussage dazu hätten, unter welchen Bedingungen wir den Betrieb im kommenden Jahr wieder aufnehmen können“. Schließlich handelt es sich um eine Freiluftveranstaltung, die zudem im Sommer stattfände. Daher habe sich auch der Landkreis bereits positiv geäußert.

Künstlerische Einlagen sorgen für etwas Glamour auf der Insel

Für Bürgermeister Herbert Knüppel ist die wichtigste Nachricht zunächst einmal, dass das Restaurant weitergeführt wird. „Das Lokal hat einen guten Ruf und auch als Gemeinde hatten wir dort nette Feiern bei unseren Weihnachtsessen.“

Das „Riff“ liegt auf dem Gelände der Festspiele. Quelle: Facebook

Das Lokal sei eine „Institution“ auf der Insel, findet auch Mathias Schilling,. Der Inhaber der Stralsunder „Fischhandel & Räucherei Rasmus“ beliefert das Restaurant, zu dessen Freunden er sich zählt. „Mit den gelegentlich improvisierten Sessions nach den Vorstellungen kam nicht zuletzt auch etwas Glamour auf die Insel“.

Gesine Lippert sieht ihre Zukunft nach wie vor in der Gastronomie der Insel. „Ich bin damit groß geworden und schon meine Eltern und Großeltern kamen aus der Branche.“ Sie habe bereits viele Angebote zur Übernahme eines Lokals erhalten, aber noch keine Entscheidung getroffen.

Von Uwe Driest