Ramadan und Zuckerfest in Stralsund: So verändert die Corona-Pandemie den Fastenmonat

Stralsund

Derzeit feiern Muslime weltweit die Zeit des Ramadans. Für die Syrerin Nourulhuda Kassem, die als angehende Zahnärztin seit fünf Jahren in Stralsund lebt, hat das Fasten viele Vorteile. Sie sagt, Sie lerne Geduld und Stärke, besinne sich auf den Glauben und denke über das wirklich Wichtige im Leben nach. Sie könne auch besser nachempfinden, wie es armen Menschen ergeht, die immer Hunger spüren. Denn der Ramadan gilt auch als eine Zeit der Barmherzigkeit, in der Bedürftige unterstützt werden.

Typische Utensilien für die Zeit des Ramadan. Quelle: privat

Anzeige

Zum Abschluss des Fastenmonats feiern die muslimischen Gemeinschaften das Fastenbrechen als großes Fest, das Zuckerfest, mit Festessen und vielen Süßigkeiten. Es ist ein Höhepunkt im Jahr der Gläubigen. „Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist alles anders“, sagt Anja Schmuck, die Migrations- und Integrationsbeauftragte der Hansestadt. Denn in diesem Jahr kann Ramadan nicht gemeinsam gefeiert werden, auch die Koranlesungen und das traditionelle Nachtgebet in der Moschee müssen ausbleiben – viele müssen sogar ganz alleine fasten.

Weitere OZ+ Artikel

Stralsunder Syrer vermisst Handschlag und Umarmungen

: Typische Utensilien für die Zeit des Ramadan Quelle: privat

Der syrische Agrar-Ingenieur Taher Sayadi, der sich ehrenamtlich in der Initiative „Syrer sagen Danke“ in Stralsund engagiert, sagt, es sei nicht leicht, andere tagsüber essen und trinken zu sehen, während er selbst faste. Für ihn ist der Ramadan auch der Monat der Versöhnung, in dem man Konflikte beilegen kann.

Er bedauert es, in diesem Jahr das Zuckerfest nicht mit anderen gemeinsam zu feiern und sich mit Handschlag und Umarmung zu beglückwünschen, dass man die Entbehrungen des Fastenmonats gemeistert hat. Er hofft, dass die Muslime weltweit dennoch diesen besonderen Monat so positiv wie möglich erleben können.

Was ist Ramadan? Der Fastenmonat Ramadan ist ein festes Ritual und eine der fünf Säulen des islamischen Glaubens. Während des Ramadan wird alljährlich einen Monat lang tagsüber von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts gegessen und nichts getrunken. Der Fastenmonat gilt nur für gesunde Erwachsene und wird als Mittel zur Gesunderhaltung, zur Entgiftung des Körpers und Lebensverlängerung angesehen. In diesem Jahr begehen die Muslime weltweit den Ramadan vom 24. April bis zum 24. Mai.

Mehr lesen:

Von kst