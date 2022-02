Rasante Karriere: Ungar Csaba Grünfelder leitet jetzt Stralsunder Opernchor

Stralsund

Vom Sänger zum Chordirektor: Der gebürtige Ungar Csaba Grünfelder hat innerhalb der letzten zwei Jahre einen beachtlichen Karrieresprung hingelegt. 2020 war er noch am Landestheater Linz (Österreich) als zweiter Tenor engagiert. Nach einer kurzen Zwischenstation als Assistent des Chordirektors an der Oper in Frankfurt am Main (Hessen) hat er kurz vor Beginn der neuen Spielzeit 2021/2022 am Theater Vorpommern angeheuert – und in Stralsund direkt die Leitung des Chores übernommen. Die Oper „Jonny spielt auf“, die Operette „Die lustige Witwe“ oder auch das Konzert „Cantiamo!“ tragen bereits seine musikalische Handschrift.

Als Sänger war Grünfelder international gefragt

Seine Tätigkeit als Sänger und Pianist führte Grünfelder zuvor nach Österreich, Spanien, Slowenien und Japan. Dennoch fühlt er sich in der kurzen Zeit in Stralsund nun bereits heimisch. „Stralsund erinnert mich an meine Kindheit“, sagt Grünfelder. Cegléd – so heißt die Stadt, aus der er stammt – liegt mitten in Ungarn, südöstlich von Budapest. Mit seinen rund 40 000 Einwohnern ist sie, ähnlich wie Stralsund, eine mittelgroße Stadt. „Meer haben wir nicht. Aber die Landschaft ist ähnlich flach wie in MV und man sieht viele Weidetiere und Vögel“, sagt er. Auch die Architektur würde ihm teilweise ein heimatliches Gefühl vermitteln. „Ungarn und der Osten Deutschlands gehörten früher der sozialistischen Staatengemeinschaft an“, sagt er. Dies sehe man auch rund 30 Jahre nach der Wende noch und würde die Kulturen verbinden.

Frau studierte an der HMT in Rostock

MV kannte der Ungar bereits vor seinem Vorsprechen in Stralsund. Seine Frau hat an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock studiert. Sie ist ebenfalls ausgebildete Sängerin. Sie lernten sich jedoch am Landestheater Linz kennen. Mittlerweile haben sie zwei Kinder und wohnen beide in Stralsund. „In Linz hatten wir beide ein Engagement. Einige Freunde rieten uns davon ab, die zwei sicheren Verträge zugunsten meines Engagements am Theater Vorpommern aufzugeben. Aber es war mein Traum. Ich habe lange gesungen und in mir wurde der Wunsch immer stärker, selbst die Leitung zu übernehmen.“ Dieses Vorhaben trieb er parallel schon voran. So war er bereits in der Theatersaison 2017/2018 verantwortlicher Chorleiter der Produktion „Death in Venice“.

Heute sagt er: „Die Veränderung tat uns gut.“ Zur Zeit würde sich seine Frau noch primär um die Kinder kümmern. Denn wenn beide Elternteile am Theater arbeiten, sei die Vereinbarkeit von Job und Familie nicht leicht. „Wir proben vormittags, am Nachmittag wird im Normalfall gespielt.“ Meist schlafen die Kinder schon, wenn Grünfelder 22 Uhr die Bühne verlässt und nach Hause kommt.

Wie der Arbeitstag eines Chordirektors aussieht

Sonst beginnt der Arbeitstag eines Chordirektors ähnlich wie in jedem anderen Job auch. „Ich checke als erstes die Mails, gucke ob irgendwas Dringendes anfällt“, sagt Grünfelder, der elf Damen und 12 Herren in seinem Chor hat. „Was wir in den Proben genau machen, habe ich in der Regel schon Tage vorher geplant. Dabei sind mir zwei Stunden konzentriertes Arbeiten wichtiger als eine ausgedehnte Probe über drei Stunden.“ Die Stimmen seiner Sänger und Sängerinnen müssten trotz des Alltages immer funktionieren. „Deswegen wird fast jeden Tag geprobt“, sagt er. „Auch private Störmomente dürfen einen Sänger auf der Bühne nicht aus der Bahn werfen. Ich selbst habe früher deshalb beim Zähneputzen gesungen.“ So hätte er die Störung bewusst eingebaut.

Familie Grünfelder wohnte in Frankfurt auf 30 Quadratmetern

Mit seiner Familie lebt Grünfelder ganz in der Nähe des Stralsunder Theaters, in der Altstadt. „Die Wohnungssuche war über die große Distanz nicht leicht. Aber wir hatten über eine Kleinanzeige Glück“, resümiert er. In der Hansestadt bewohnen die vier nun eine 80-Quadratmeter-Wohnung mit vier Zimmern. „Die Kinder haben ihr eigenes Reich und können die Spielsachen liegen lassen.“ Eine enorme Verbesserung zum Leben in Frankfurt. In der Main-Metropole hat die Familie zeitweise auf 30 Quadratmetern gewohnt – während des Lockdowns. „Es war eine kleine Wohnung im Westend, wenige Minuten von der Oper entfernt“, sagt er. Dort würden auch 1-Zimmer-Wohnungen schnell an die 1000 Euro Miete kosten. Dennoch: „Der Winter war kuschelig. Vorher hatten wir schon Bedenken wegen der beengten Situation. Man stellt sich darauf aber ein. Wir haben gelernt, was man braucht und was nicht.“ So hätte es für jedes Familienmitglied nur ein Besteck gegeben.

Grünfelder schwärmt von Spielstätten in Stralsund und auf Rügen

Die Frankfurter Wohnung brauchte seine Familie auch nur vorübergehend. Mit dem dortigen Chordirektor hatte Grünfelder – damals Assistent und Leiter des Kinderchores – die Absprache, dass er weiterziehen kann, sobald er selbst die Chance bekommt, einen Chor zu leiten. Die Möglichkeit tat sich in Stralsund auf – und zwar schneller als erhofft. „Ich hatte schon beim Hearing ein gutes Gefühl. Wir haben ein tolles, kompaktes Team.“ Umso mehr freute er sich, als er vom neuen Intendanten Ralf Dörnen dann wirklich die Zusage bekam. „In Stralsund und in Putbus haben wir richtig schöne Spielstätten“, sagt er. „Ich freue mich darauf, meine Ideen und meine Erfahrung, auch als Sänger und Pianist, mit einbringen zu können.“

Selbst als Sänger wird er nicht auf der Bühne zu sehen sein. Dafür aber hin und wieder als Pianist – wie im Konzert des Opernchores „Cantiamo!“. Dort trat er auch als Dirigent und Moderator vors Publikum. Gesungen wurden unter anderem Stücke von Händel, Mozart, Verdi oder auch vom ungarischen Komponisten Zoltán Kodály. „Ein möglichst interessanter Mix aus unterschiedlichen Opern, aber sehr klassisch“, beschreibt er das Programm. „Und ja, Kodály wird dann auch auf ungarisch gesungen.“

Verstärkung für Kinder- und Jugendchor gesucht Der neue Stralsunder Chordirektor Csaba Grünfelder ist ausgebildeter Konzertpianist, Dirigent und Sänger. In seiner musikalischen Laufbahn arbeitete er bereits mit Dirigenten wie Riccardo Muti, Kirill Petrenko, Antonio Pappano, Philippe Jordan und Ingo Metzmacher zusammen. Neben dem Opernchor leitet Grünfelder auch den Kinder- und Jugendchor des Theaters. Dieser ist schon in einigen Operninszenierungen aufgetreten. So standen die Nachwuchssängerinnen und -sänger unter anderem bei „La Bohème“, „Die Schneekönigin“ oder „Das schlaue Füchslein“ mit den Profis auf der Bühne. Für das Team wird noch nach Verstärkung gesucht. Wer mindestens 10 Jahre alt ist und Spaß am gemeinsamen Singen und Spielen hat, ist im Chor herzlich willkommen. Jungen und Mädchen bis 16 Jahre sollen am Theater eine fundierte Gesangsausbildung und die Gelegenheit bekommen, gemeinsam mit erfahrenen Bühnenprofis in Inszenierungen oder Konzerten auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten. Weitere Informationen gibt Csaba Grünfelder (Chordirektor): c.gruenfelder@theater-vorpommern.de

Von Kay Steinke