Rasantes Corona-Infektionsgeschehen in Stralsund: Wann das Gesundheitsamt mit der Durchseuchung rechnet

Stralsund

Die Infektionsratten in Vorpommern-Rügen sind momentan dramatisch hoch. Innerhalb der letzten zwei Jahre hatten sich insgesamt lediglich 34.387 Bürger aus dem Ostseekreis mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Aktuell durchleben jedoch gleich 7563 Personen eine Corona-Infektion. Ein Ende der rasanten Entwicklung ist derzeit auch nicht in Sicht, so hat Vorpommern-Rügen mit deutlich über 2000 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner die höchste 7-Tage-Inzidenz aller Landkreis in MV. Experten rechnen daher bereits mit einer zeitnahen Durchseuchung der kompletten Bevölkerung.

„Lange Zeit war das Infektionsgeschehen bei uns auf einem sehr niedrigen Niveau, ganz ähnlich wie in Rostock. Jetzt erleben wir das Gegenteil. Die Infektion läuft quer durch die Bevölkerung“, sagt Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen.

Warum die Entwicklung aktuell nicht gebremst werden kann

Anders als in den Vorjahren hätte das Gesundheitsamt über das Kontaktmanagement jedoch nicht mehr die Chance, alle Infektionsketten aufzudecken und zu durchbrechen. „Wir können uns nur noch um gefährdete Gruppen kümmern“, sagt Heusler. Eine Rettung könnte der Frühling sein. „Ich rechne aber damit, dass wir mit einer Durchseuchung der Bevölkerung leben müssen“, ordnet Heusler ein. Bei der aktuellen Rasanz und den vielen unentdeckten Fällen könnte dies schon in wenigen Wochen der Fall sein. „Vielleicht bis Ende März“, schätzt Heusler ein. „Die Durchseuchung wird uns dann auch in die Karten spielen. Wenn sehr viele Menschen die Infektion erst durchlaufen haben, gehen die hohen Inzidenzen auch wieder runter.“

Chef des Gesundheitsamtes rechnet mit baldiger Durchseuchung

Doch bis dahin liegt noch ein weiter weg. Und aktuell ist die Lage am Helios Hanseklinikum wegen vieler Corona-Patienten schon angespannt. Noch gibt es aber ausreichend freie Intensivbetten in Stralsund. Doch durch die vielen Fälle, die nun zeitgleich ins Klinikum kommen, könnte es eng werden. „Blickt man auf unseren Kreis, haben wir die meisten Fälle in diesem Jahr kassiert“, stellt Heusler fest. Ob eine lokale Überlastung des Gesundheitssystems drohe, könne jedoch noch nicht gesagt werden. „Die Situation ist riskant. Denn es kommen unterschiedliche Faktoren zusammen: Wir haben hohe Infektionszahlen, viele Patienten in den Kliniken und eben auch eine hohe Zahl an Ausfällen beim medizinischen Personal, weil – wie in der ganzen Bevölkerung auch – Mitarbeiter oder Familienangehörige erkranken oder in Isolation müssen.“

Bedenken wegen rascher Lockerungen

Trotz der angespannten Lage wird am gelockert. Auch Clubs haben in MV wieder aufgemacht, es darf getanzt werden. „Persönlich wollen wir alle, dass das Leben wieder los geht“, sagt Heusler. „Ich persönlich habe Bedenken, weiß aber auch, dass es politisch kaum möglich ist, bestimmte Lockerungen zurückzudrehen.“ Heusler ist der Meinung, dass jeder selbst sein Handeln überdenken sollte. „Wer Bedenken hat oder von chronischen Vorerkrankungen weiß, sollte vielleicht noch warten und nicht gleich in den Club gehen, sondern eher zum Angeln.“ Heusler sagt aber klar: „Den Jugendlichen will ich den Spaß nicht verderben. Sie sind nicht das Klientel, das mit Corona im Klinikum landet.“

Von Kay Steinke