Rasantes Corona-Infektionsgeschehen in Vorpommern-Rügen: War ein Sportevent der Auslöser?

Stralsund/Grimmen

Corona ist in Vorpommern-Rügen auf dem Vormarsch. Laut einer Information aus dem Landratsamt hat das Infektionsgeschehen im Kreis innerhalb der letzten zwei Wochen rasant an Fahrt aufgenommen. Seit Mitte Oktober hat es mehr als 240 neue Infektionen gegeben. Allein am Dienstag kamen auf einen Schlag weitere 74 Infektionen hinzu – die meisten innerhalb von MV. Zum Vergleich: Im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald wurden am Dienstag nur 28 Neuinfektionen gezählt.

Corona-Hotline arbeitet am Limit

Durch den dynamischen Anstieg arbeitet die Corona-Hotline des Landkreises am Limit. „Wir bitten Sie aufgrund eines erhöhten Telefonaufkommens diesen Link zur Beantwortung Ihrer Fragen zu nutzen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Landkreises. Die wichtigsten Fragen bezüglich des Corona könnten über Internetseite geklärt werden. Antworten zum Umgang mit Kontaktpersonen, Testzentren, oder zum 2G-Modell gibt es unter unter https://www.lk-vr.de/Corona/

Sportevent in Grimmen soll Infektionsgeschehen angeheizt haben

Im Landkreis gibt es 238 Infizierte. Zwar treten die Infektionen überall in Vorpommern-Rügen auf, doch eine Sportveranstaltung in Grimmen soll die Entwicklung angeheizt haben. So stehen Heimspiele des HSV Grimmen in Verdacht, zu einem „Superspreading-Event“ – also einem Superverbreitungsereignis – ausgeufert zu sein. Zwar liegen noch keine genauen Zahlen vor, dennoch kam nach den Spielen der Handballer zu Häufungen an von Neuinfektionen.

Wieder stirbt in Vorpommern-Rügen ein Mensch an Corona

Folglich wird die Ampelstufe in Vorpommern-Rügen noch länger gelb sein. Bei der Inzidenz der Hospitalisierungen – das Leitkriterium für die Ampelstufen – war der Landkreis zuletzt bereits traurige Spitze. Derzeit werden in den Krankenhäusern des Landkreises 14 Corona-Patienten behandelt. Sieben davon befinden sich auf der Normalstation im Helios Hanseklinikum Stralsund. Ein weiterer Mensch ist am Dienstag im Zusammenhang mit der Pandemie in MV gestorben – der Todesfall wurde in Vorpommern-Rügen registriert.

Von Kay Steinke