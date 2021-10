Rasantes Wachstum geplant: So können Stralsunder beim Umbau von Andershof mitreden

Stralsund

Die Hansestadt Stralsund hat in Andershof Großes vor. Zuletzt wurde einen Rahmenplan vorgelegt, der aufzeigt, welche Potentiale im Stralsunder Süden in den nächsten zehn Jahren entwickelt werden sollen. Neben neuen Wohngebieten und einem neuen Verkehrskonzept soll unter anderem der Real-Standort zu einem echten Stadtteilzentrum ausgebaut werden. Über die möglichen Veränderungen können sich Bürger und Interessierte bei einem vor Ort Termin in der kommenden Woche direkt informieren – und dort auch Anregungen einbringen.

Vor Ort Termin am Real Ende Oktober

„Wo und wie kann ich zukünftig wohnen und einkaufen, wie sieht es hier perspektivisch mit Bus und Bahn und Radwegen aus?“, sind einige der zentralen Fragen, die die Stadtverwaltung am kommenden Freitag, dem 29. Oktober, auf dem Real-Parkplatz im Gespräch beantwortet will. Von 15 Uhr bis 18 Uhr wird ein Team aus dem Amt für Planung und Bau extra einen Info-Pavillon aufbauen. Der Bürgerservice soll damit aber nicht zu Ende sein. Auch danach können „Anregungen und Fragen“ direkt per E-Mail an das Bauamt geschickt werden. Die Mail-Adresse: bauamt@stralsund.de

Rasantes Wachstum geplant: Stralsund braucht mehr Wohnraum

Hintergrund: Stralsund will weiter wachsen. Im Fokus steht besonders der südliche Stadtteil Andershof. Bis 2030 werden hier laut „Rahmenplan Andershof“, gleich mehrere neue Wohngebiete mit 1300 Wohneinheiten für rund 2500 neue Bewohner entstehen. Der Wohnraum wird in Stralsund dringend gebraucht. Bis 2035 braucht die Hansestadt insgesamt sogar bis zu 4000 neue Wohnheiten.

Einwohnerzahl von Andershof stieg bereits überdurchschnittlich an

Zuletzt stieg die Einwohnerzahl in Andershof bereits rasant an. Im Jahr 2010 lebten noch 56 875 Bürger in Stralsund, davon 3940 im südlichen Stadtgebiet. Bis Juli 2021 stieg die Zahl der gesamten Einwohner um 4,2 Prozent auf 59 277. Die Entwicklung in Andershof war noch rasanter. Die Einwohnerzahl stieg dort um 15,9 Prozent auf 4566 Hansestädter an. Der neue „Rahmenplan Andershof“ zielt auf weiteres Wachstum ab.

