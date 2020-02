Stralsund

Nach rassistischen Angriffen auf Stralsunder Vereine Ende Januar 2019 hat die Bürgerschaft der Hansestadt ihre Anteilnahme erklärt. Die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken hatten einen entsprechenden Antrag in die letzte Sitzung am Donnerstag eingebracht. Diesem stimmten so ziemlich alle Parteien zu. So setzten die Stadtpolitiker ein öffentliches Zeichen und verurteilten die Angriffe. Die AfD-Fraktion jedoch verweigerte jegliche Solidarität mit den Betroffenen und lehnte den Antrag ab.

Mitarbeiterin wurde angegriffen

Die Mitarbeiterinnen der drei Stralsunder Vereine, die sich unter anderem um die Belange von Migrantinnen kümmern, bekommen auf der Suche nach neuen Räumen jetzt Hilfe von der Verwaltung. Denn in das alte Gemeinschaftsbüro in der Innenstadt können sie nicht mehr zurück. Drei „mutmaßlich rechtsextreme Männer“ hätten das Büro von „Lola für Demokratie“, „DaMigra“ und „Tutmonde“ in der Innenstadt über mehrere Stunden belagert und die Mitarbeiter bedroht. Zudem sei eine Kollegin auf der Straße, von einem auf einem Fahrrad vorbeifahrenden Mann, getreten und verletzt worden, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Für die Mitarbeiter war die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Der Übergriff wurde zur Anzeige gebracht und an die Polizeieinheit MAEX (Mobile Aufklärung Extremismus) wegen des Verdachts auf ein rechtsmotiviertes Tatmotiv gemeldet.

SPD-Vorsitzende Bartel kritisiert AfD

In ihrer Einführungsrede zum Antrag stellte Ute Bartel, Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, stellvertretend für alle Antragsteller klar, dass gemeinnützige Vereine an ihrer Arbeit in der Hansestadt nicht gehindert werden dürften. Weiterhin kritisierte sie scharf die AfD. „ Angriffe dieser Art sind keine Seltenheit mehr“, sagte sie. „Das Erstarken der AfD macht Rassistisches sagbar, entfesselt Ressentiments gegenüber Fremden und stärkt den Rechtsradikalismus. Doch noch können wir dagegen etwas unternehmen.“

CDU /FDP-Fraktion fordert Aufklärung des Falles

Die CDU/FDP-Fraktion schloss sich dem Antrag an. „Wir sprechen uns gegen jegliche Form von extremistischer Gewalt aus“, sagte der Fraktionsvorsitzende Ronald Zabel ( CDU) und forderte eine rasche Aufklärung des Falles. „Straftaten dieser Art müssen von den staatlichen Stellen konsequent verfolgt und im Rahmen der Gesetze sanktioniert werden“, sagte er. Die Zustimmung für den Antrag sei auch ein Zeichen gegen die Spaltung der zivilen Gesellschaft.

Von kst