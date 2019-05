Stralsund

Auf den Famila-Markt in Langendorf ist ein Raubüberfall verübt worden. Dabei hat nach Angaben der Polizei ein 20-jähriger Stralsunder am späten Dienstagnachmittag 1300 Euro erbeutet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg berichtete, hatte der Mann an einer der Kassen einen Pfandbon abgegeben. Als der Kassierer die Kasse öffnete, um das Pfandgeld zu entnehmen, sei ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht worden. Trotz gereizter Augen hätte der Marktmitarbeiter wahrnehmen können, dass der Täter in die Kasse griff, Geldscheine entnahm und flüchtete. Der Kassierer hätte daraufhin die Verfolgung aufgenommen und den Täter in der Nähe mithilfe eines Passanten festhalten können, bis die Polizei eintraf.

Am Mittwoch ist der polizeibekannte Mann einem Haftrichter vorgeführt worden. Er ordnete den Angaben zufolge eine sofortige Untersuchungshaft an. Der 20-Jährige hat sich nun wegen schweren Raubes zu verantworten.

