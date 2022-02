Rauch in ehemaligen Kindergarten in Stralsund – war es Brandstiftung?

Stralsund

Am Montagnachmittag hat es in einem ehemaligen Stralsunder Kindergarten gebrannt: Gegen 16.15 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung aus dem Abrissgebäude in der Friedrich-Wolf-Straße gemeldet. Als die Polizei kurze Zeit später am Einsatzort eintraf, war die Stralsunder Feuerwehr bereits dabei, den Brand zu löschen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden Gegenstände in Brand gesetzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Wer hat etwas gesehen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter der Nummer 03831 / 28 900, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei zu melden.

Von OZ