Rauschfahrt in Stralsund: 23-Jähriger versucht beim Test zu täuschen

Ein Drogensünder hat am Dienstagabend in Stralsund versucht, die Polizei hinters Licht zu führen. Bei einem entsprechenden Vortest wollte der junge Autofahrer tricksen. Das Täuschungsmanöver flog aber auf. Die Beamten überführten ihn der Rauschfahrt und fanden zudem Betäubungsmittel und eine Waffe im Auto.

Täuschungsversuch mit „Cleanurin“

Der Drogensünder ging Beamten gegen 19.30 Uhr in der Straße Am Moorteich ins Netz. Dort hielten sie den jungen Mann, einen 23-Jährigen aus der Nähe von Stralsund, mit einen Pkw Skoda an. Bei der Kontrolle wurden Betäubungsmittel im Auto entdeckt, laut Polizei handelt es sich vermutlich um Cannabis. Als die Beamten einen Drogenvortest beim jungen Fahrzeugführer durchführen wollten, versuchte er sie mit sogenanntem „Cleanurin“ zu täuschen. Dabei handelt es sich um synthetischen Urin, mit dem das Testergebnis manipuliert werden kann. Die Beamten kamen ihm jedoch auf die Schliche. Daraufhin räumte der 23-Jährige ein, zeitnah Cannabis konsumiert zu haben.

Bajonett beschlagnahmt

Außerdem fanden die Beamten bei der Fahrzeugkontrolle ein Bajonett, das sie beschlagnahmten. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde ausgestellt sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den 23-Jährigen eingeleitet.

