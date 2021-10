Real-Markt Stralsund: Das sagen Firmen, Stadt und Kunden zur Edeka-Übernahme

Die Edeka-Gruppe ist ein genossenschaftlich organisierter Unternehmensverbund im deutschen Einzelhandel. Insgesamt 402 000 Mitarbeiter haben 2020 einen Gesamtumsatz von rund 61 Milliarden Euro erwirtschaftet. Den größten Anteil steuert dazu der selbstständige Einzelhandel bei.

Bundesweit gibt es derzeit rund 3600 selbstständige Kaufleute, die einen Edeka-Markt betreiben. In Stralsund gibt es derzeit zwei, einen in der Ossenreyerstraße und einen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die größten Edeka-Märkte heißen „Edeka Center“. Sie gelten als Erlebnismarkt und bieten ab einer Größe von 2500 Quadratmeter auch ein breites Non-Food-Sortiment – ähnlich wie die Marktkauf-Filialen, die ebenfalls zur Edeka-Gruppe gehören. Die Edeka-Zentrale kontrolliert zudem mehrheitlich den Discountfilialisten Netto.

Vor Edeka galt lange Zeit Kaufland als größter Anwärter auf die Übernahme in Stralsund. Kaufland hatte in Vorpommern bereits die Real-Märkte in Bergen auf Rügen und im Greifswalder Elisenpark übernommen.