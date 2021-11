Real-Markt Stralsund: Datum für Edeka-Übernahme steht

Stralsund

Die Hängepartie um den Stralsunder Real-Markt hat offenbar ein Ende. Auf der eigenen Internetseite hat Real unter Standortabgaben am Montag nun Klarheit geschaffen. Aus einer Liste geht hervor, dass der Markt im Stadtteil Andershof in der ersten Jahreshälfte 2022 an Edeka abgetreten wird.

Nur noch bis zum 31. Mai 2022 firmiert der Markt damit unter dem Namen Real. Danach hat die Real GmbH mit Sitz in Düsseldorf Vorpommern endgültig verlassen. 2021 wurden bereits die Märkte in Greifswald und in Bergen auf Rügen abgestoßen, diese hat jedoch Kaufland übernommen.

Doch die wettbewerbsrechtliche Freigabe durch das Bundeskartellamt kam für Stralsund erst im September 2021. Unmittelbar danach hatte der Edeka-Verbund Gespräche aufgenommen – konnte bislang aber noch keinen klaren Fahrplan zur Übernahme vorlegen. Denn Edeka ist es gestattet worden, bundesweit sechs weitere Real-Läden aufzukaufen. Die Integration in den Edeka-Verbund erflogt nun schrittweise.

Von kst