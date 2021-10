Real-Markt Stralsund: Was Edeka zur Übernahme sagt

Stralsund

Mit der möglichen Übernahme durch den Edeka-Verbund bekommt der Real-Standort Stralsund-Andershof eine ganz neue Perspektive. Obwohl die wettbewerbsrechtliche Freigabe durch das Bundeskartellamt erst vor wenigen Wochen erfolgte, wurden in der Hansestadt bereits „erste, positive Gespräche geführt“, wie ein Sprecher der Edeka-Handelsgesellschaft Nord mbH der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte.

Noch kein konkreter Termin für die Übernahme

Einen konkreten Fahrplan für die Übernahme gibt es aktuell jedoch noch nicht. „Die Integration der Real-Märkte in den Edeka-Verbund erfolgt derzeit schrittweise. Zurzeit sind wir in der Erarbeitung konkreter Schritte auf regionaler und lokaler Ebene“, heißt es dazu. Denn nicht nur der Stralsunder Standort soll übernommen werden. Edeka ist es weiterhin gestattet, sechs weitere Real-Läden aufzukaufen – in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Edeka bemüht sich um Zukunftsperspektive für den Standort

Doch ein Zitat der Edeka-Unternehmenskommunikation könnte hier optimistisch stimmen. „Unter dem Dach des genossenschaftlichen Edeka-Verbunds erhalten die Lebensmittelmärkte und deren Mitarbeiter wieder eine tragfähige wirtschaftliche Zukunftsperspektive“, so der Unternehmenssprecher. „Wir freuen uns darauf, unseren Kunden an gewohnter Stelle eine Vollversorgung mit frischen Lebensmitteln und großer regionaler Sortimentsvielfalt zu bieten.“ Offen bleibt demnach weiterhin, ob sich der Standort nicht auch zu einem Marktkauf entwickeln könnte. Innerhalb der Edeka-Gruppe steht Marktkauf für großflächige, moderne Verkaufsflächen ab einer Größe von 3000 Quadratmetern. Mit der Mischung aus Frischwaren und regionalen Lebensmitteln und auch mit einem attraktiven Non-Food-Sortiment würde diese Variante dem jetzigen Real am nächsten kommen und für den Standort Stralsund wäre es durchaus ein großer Wurf.

Infos zur Edeka-Gruppe Die Edeka-Gruppe ist ein genossenschaftlich organisierter Unternehmensverbund im deutschen Einzelhandel. Insgesamt 402 000 Mitarbeiter haben 2020 einen Gesamtumsatz von rund 61 Milliarden Euro erwirtschaftet. Den größten Anteil steuert dazu der selbstständige Einzelhandel bei. Bundesweit gibt es derzeit rund 3600 selbstständige Kaufleute, die einen Edeka-Markt betreiben. In Stralsund gibt es derzeit zwei, einen in der Ossenreyerstraße und einen in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die größten Edeka-Märkte heißen „Edeka Center“. Sie gelten als Erlebnismarkt und bieten ab einer Größe von 2500 Quadratmeter auch ein breites Non-Food-Sortiment – ähnlich wie die Marktkauf-Filialen, die ebenfalls zur Edeka-Gruppe gehören. Die Edeka-Zentrale kontrolliert zudem mehrheitlich den Discountfilialisten Netto. Vor Edeka galt lange Zeit Kaufland als größter Anwärter auf die Übernahme in Stralsund. Kaufland hatte in Vorpommern bereits die Real-Märkte in Bergen auf Rügen und im Greifswalder Elisenpark übernommen.

Von Kay Steinke